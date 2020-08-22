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彰化「萬人檢測」傳千分之二陽性　葉彥伯8/25公布結果

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記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣率先與台大公衛學院合作，舉辦萬人血清抗體篩檢，盼進一步掌握社區感染狀況。日前外傳該檢測篩出千分之二陽性，預計本月25日對外公布結果，不料遇上美國返台少年確診，掀起一連串風波，現在彰化縣衛生局不改決定，將如期公布期中報告，屆時料將再掀熱議。

彰化縣衛生局對居家檢疫者進行「精準篩檢」，與中央不同調，驚動政風單位調查。如今風波延燒數日，彰化衛生局長葉彥伯21日雖哽咽表示，未來會改進，但也讓「萬人血清抗體篩檢」更受關注。

▲影／彰化篩檢惹議...葉彥伯「重來我還是會做」數度哽咽：比中央多做一點。（圖／彰化縣政府提供）

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▲葉彥伯數度哽咽，強調未來會改進，「但重來我還是會做」。（圖／彰化縣政府）

根據《中時新聞網》報導，彰化縣衛生局預計25日上午10點30分公布「新冠病毒血清抗體調查期中報告」，其中約有4000份樣本。葉彥伯指出，若檢測者驗出陽性、具中和抗體，代表體內已有自然抗體，其實值得恭喜。

彰化縣醫師公會理事長連哲震也強調，「血清抗體」檢出的陽性，代表曾和病毒接觸，現在已有抗體、不具傳染性；「抗原」篩出陽性，則代表體內仍有病毒、傳染風險，這是完全不同的兩件事。

▲▼台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

計畫負責人之一、台大公衛教授陳秀熙8日曾透露，研究初步發現確診者、接觸者、居家檢疫以及醫護人員4個高風險族群都出現部分陽性反應，顯示當地社區確實「可能有潛在感染」。

陳秀熙指出，萬人血清抗體調查是檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連，目的是想知道陽性者體內的中和抗體出現情形，若有中和抗體，顯示對新冠病毒有抵抗力。葉彥伯也強調，若萬人檢測出現「中和抗體」，其意義不在於多少人陽性，而是疫苗會起到作用。

當時中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，檢驗結果受試劑敏感性、特異性影響，也可能存在偽陽性，加上檢驗對象都是高風險族群，確實可能出現陽性個案，但仍有待研究結果出爐才能進一步釐清，只是時間過這麼久，已無傳染力，民眾無須太過恐慌。

▲▼今（8/6）中央流行疫情指揮中心說明【入境者居家檢疫為阻絕疫情進入社區最有效策略，目前無實施普篩必要。】疾病管制署急性傳染病 楊靖慧 組長，中央流行疫情指揮中心 莊人祥 發言人，中央流行疫情指揮中心 李秉穎 專家諮詢小組委員。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／疫情指揮中心）

彰化衛生局與台大公衛學院攜手合作，6月11日啟動「萬人血清檢測」，預計花4到5個月時間檢測1萬人，由台大公衛學院校長詹長權、教授陳秀熙及彰化縣衛生局長葉彥伯負責。

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