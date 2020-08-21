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陳時中負面聲量創新高　1450傾巢而出...他揭護航手法

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衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

政治中心／綜合報導　　

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現10多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，引發軒然大波。根據「網路溫度計」數據分析，2月4日，陳時中哽咽宣布武漢包機帶回的一名台商確診，讓他於當日創下76656筆網路聲量的高峰，而本次動用政風調查彰化縣負面聲量創下13878筆新高紀錄

「網路溫度計」數據顯示，2月4日時，陳時正面評價遠多於負面，當天正面聲量24887筆，創至今最高紀錄，但6月起開始反轉。

8月8日針對美國衛生部長阿札爾來訪不需要先隔離，陳時中宣稱「有一樣重要的人就可以」，遭質疑是雙重標準，負面聲量達5393筆。8月19日，陳時中更因為動用政風調查彰化縣衛生局，負面聲量創下13878筆新高紀錄。

事實上，陳時中「政風調查」引起網路熱議的同時，台北市議員羅智強也發現這幾天1450傾巢而出，圍剿彰化縣衛生局長葉彥伯。

羅智強表示，1450說無症狀的居家隔離者，不能自己出門到醫院採檢，但事實是，陳時中在磐石艦的疫情爆發時，就宣布「凡是敦睦艦隊確診者的家庭接觸者，在隔離5天後將全面接受採檢」。

羅智強更指出，陳時中當時還說「除了可由衛生局安排以救護車前往醫院採檢，也可以自行開車、騎機車前往醫院採檢」，這一字一句都有紀錄。

此外，羅智強也表示，1450另一個攻法是說，推普篩的人是為了「進口大陸試劑」，是要圖利中國大陸，但「大陸試劑是3月英明神武偉大非凡的陳時中衛福部食藥署允許進口的」，要論圖利，也是陳時中和民進黨在圖利中國大陸。

羅智強說，民進黨養1450千日，用在一時，就是為了這種「指鹿為馬」的時刻，但這些網軍部隊，真的有辦法，去欺騙台灣人民嗎？

▼陳時中日前表示，「除了可由衛生局安排以救護車前往醫院採檢，也可以自行開車、騎機車前往醫院採檢」。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強揭1450護航手法。（圖／翻攝羅智強臉書）

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