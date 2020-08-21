比利時情侶5個月「玩遍台灣」　離別前夕不捨哭了：都怪台灣人這麼溫柔

▲比利時情侶4個月「玩遍台灣」 離別前夕不捨哭了。（圖／翻攝自Naick & Kim YouTube，下同）

記者林彥臣／採訪報導

來自比利時的情侶Naick & Kim從2019年開始辭掉工作，成為環遊世界的旅行Youtuber，但是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，5個月前選擇最安全的台灣旅行，並且在這段期間玩遍全台灣，將台灣的風土人情介紹給全世界，但是如今因為簽證與保險即將到期，所以他們即將離開台灣返回比利時，就在臨別前夕不捨哭了。

Naick & Kim入境台灣完成14天居家檢疫之後，足跡遍布全台各地，先後造訪了高雄、台南、嘉義、綠島、花東、南投、澎湖，在台灣的最後一站介紹首都台北，並且以知名餐廳鼎泰豐，以及台灣的地標台北101作為臨別前夕的影片主題。

在這集的影片中Naick & Kim在台灣友人Juno的陪同下，享用並且介紹鼎泰豐的小籠包，接著登上台北101，居高臨下欣賞台北的街景，在行程結束的前夕，Juno與他們告別，Kim因為不捨Juno對他們的熱情陪伴，以及在旅程中感受到台灣人的真心相待，忍不住感動落淚。

Kim表示，「我們到處旅行，有得也有失，失去的就是有時不得不面對與朋友別離，離別是一時的，我們依然會記住相處的點點滴滴，都怪台灣人該死的溫柔，人人都這麼熱情好客，所以感情深到很難分離，甚至常常熱情到讓你覺得不好意思」。

Naick說，「我們這一次來台灣也是一番機緣巧合，通常來說不會有這麼多時間去認識朋友，更別說經常連絡加深感情了但在這裡我們認識了太多太多的新朋友」。

在Naick & Kim最新一集的影片中，許多台灣網友不僅在留言中表示，感謝他們介紹台灣風景，希望他們再來玩之外，也不忘感謝陪伴他們的台灣友人Juno做了一次最好的國民外交。

《ETtoday新聞雲》記者訪問到陪伴Naick & Kim的台灣友人Juno，她表示，當初是看到他們被逼車的新聞，才注意到Naick & Kim的Youtube，加上她本身很喜歡看外國人遊台灣的Youtube影片，並且注意到Kim因為喜歡明信片上的九份風景，所以就私訊與他們聯絡，並且在台北車站見面時，提議開車帶他們遊覽九份小鎮。

Juno也透露近距離互動的觀察，為了拍攝到更棒的畫面，他們每個點都非常用心花費了非常多的時間，全程都是只有他們2個人作業，另外跟他們本人互動，就跟鏡頭其呈現的一樣，甚至更幽默更可愛，他們也提到了真的很喜歡台灣，回到比利時之後會想念這裡的食物與便利性。

根據Naick & Kim在回應粉絲的Q&A表示，他們本身都不是影音專業人士出身，Naick原本是財務顧問，Kim是稅務律師，為了探索世界的美麗，選擇離開高壓的工作環遊世界，在台灣的前一站原本在印度旅遊，受到疫情的影響，想找個最安全的國家繼續行程，才選擇了原本不在計畫中的台灣，雖然他們對台灣的評價相當高，但也提到了希望台灣在公車資訊等方面，能夠提供外國人更完善的英文服務。

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