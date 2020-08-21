疫情害高雄中小型健身房倒一半！猛男業者怨紓困2.0：只是延後倒閉潮發生

記者吳奕靖／高雄報導

國內受到新冠疫情的影響，政府推動紓困2.0方案，但是眼看截止時間就要到了，不少百工百業還是無法振興，像是高雄市的中小型健身場館已經有不少倒閉，今年1月才開始營運的六合健身房老闆朱子淞剛好碰上新冠肺炎，他坦白說目前紓困2.0對健身業來說：「比較緩不濟急，只是延長倒閉潮的發生」。

▲受到疫情影響，健身房業者曝同業倒一半，紓困2.0緩不濟急 。（圖／記者吳奕靖攝）

六合健身房老闆朱子淞表示自己今年1月份選在高雄六合夜市旁邊巷弄營業，主要就是看準外國客以及商務客，另外還有自由健身教練三大市場，他說剛開始營業時，不少外國客都會來這邊運動，單次計算費用，不過隨著整體疫情，國外客無法進到台灣，而商務客也減少出差機會，坦白說營業的確受到影響，不過他還不是最嚴重的。

▲受到疫情影響，健身房業者曝同業倒一半，因為客戶都不願意出門。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受到疫情影響，教練、人事成本、房租等等費用讓業者周轉不過來 。（圖／記者吳奕靖攝）

朱子淞說：「疫情前後，其他中小型的健身房來客數減了大約50％以上，所以有一些同業在資金調度上就遇到很大的困難，尤其剛好趕上全民運動的風氣，看準這一波中小型健身房紛紛營業，但是沒想到疫情卻在這時間點發生，所以有點出乎他們的意料之外，所有很多同業在這半年周轉不過來，因為要負擔房租、人事費用以及教練抽成費用，如果來客數少的話，老闆收入根本是比基本工資還低」。

新冠肺炎造成民眾運動習慣改變，朱子淞點出關鍵「大家會怕封閉的場合，空氣流動率不高，又要戴口罩的情況下，心肺功能也不好發揮，所以乾脆就不外出了」。

但是政府不是有推紓困2.0嗎？朱子淞露出苦笑：「我們要短時間要恢復運動風氣，雖然目前有起色一點點，但是還是沒有完全讓國人放下心來，紓困的話..我個人認為是比較緩不濟急，因為疫情持續再發生，只是延長倒閉潮的發生」。

▲六合健身房老闆朱子淞 。（圖／記者吳奕靖攝）