　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中原大學設全國首所附設心理治療所　提民眾心理服務、增學生臨床實作

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 中原大學設全國首所附設心理治療所 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學附設心理治療所擁有堅強的心理師陣容，提供社區民眾專業的心理治療服務。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中原大學經教育部同意設立附屬心理治療所，並於今年八月正式對外營運。中原大學指出，「附設冠英心理治療所」不僅是南桃園唯一的心理治療所，更是全國第一個由大學成立的心理治療所，除了可就近提供民眾專業心理服務，亦可增加學生臨床實作機會，讓「全人關懷」的教育理念更形完整。

中原大學指出，心理系創立於民國55年，是全國僅次於台大、第二個大學心理系，致力培育具有心理學專業知識與人文素養之人才。有鑑於社會上對於心理照護的需求日增，自9年前開始籌設心理治療所，歷經多年的努力，終於在學校行政支援及校友捐款支持下設立，朝全方位的社區心理健康中心邁進。

▲▼ 中原大學設全國首所附設心理治療所 。（圖／中原大學提供）

請繼續往下閱讀...

▲中原大學成立附設心理治療所，培育學生及服務社區，讓「全人關懷」理念更形完整。（圖／中原大學提供）

中原大學說明，去年底接連獲得教育部「友善校園獎-卓越學校」及「生命教育特色學校」雙獎項肯定。學校對內設有諮商中心及衛生保健組服務師生，並有校牧室推動牧養關懷、結合信仰與諮商專業提供學生心理會談服務；對外則設置心理治療所提供社區民眾身心健康問題的衡鑑與治療服務，深耕全人關懷種子。

中原大學心理系副教授兼附設冠英心理治療所所長黃君瑜表示，大部份的人都知道如何照顧自己的生理，卻鮮少關心自己的心理，其實心理問題會影響到一整個人的問題，如果可以調整，會過得比較舒服。心理治療的目標不只是去除或緩解症狀，還希望個案在治療中調整長期以來不良的心理模式，例如思考、情緒調節、人際互動等。

▲▼ 中原大學設全國首所附設心理治療所 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學附設心理治療所設有心理衡鑑、生理回饋及團體治療室等空間，注重專業與隱私。（圖／中原大學提供）

她強調，中原心理治療所是南桃園目前唯一的心理治療所，鼓勵社區隱藏個案能走出來就近接受治療，而桃園各級學校輔導室不乏中原校友，也會轉介需要幫助的青少年，讓中原大學與社區的鏈結更加緊密。

中原大學校長張光正表示，中原大學附設冠英心理治療所聘有多位專業心理師，皆取得國家心理師證照且各具專長，服務對象涵蓋各年齡層，可協助民眾處理一般發展議題、情緒困擾、生活適應、職場壓力以及精神疾病等心理問題。心理治療所成立後更能兼顧服務社區及培訓學生的目標，擴展臨床教學場域，讓中原心理系與國際知名大學的心理學系齊步發展。

▲▼ 中原大學設全國首所附設心理治療所 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學附設冠英心理治療所配置有專業空間，提供個案輕鬆舒適的諮詢、治療環境。（圖／中原大學提供）
 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／蔡壁如請辭獲准　柯文哲：選戰要有人負責
小嫻認了！　與金剛交往中
撞擊正面畫面曝光　2歲女童慘死吊車輪下…孕媽倒地秒起身狂奔
台中男硬上國中妹…轉身再戰女友！　還錄影片傳給她男友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

信件被啃食缺一角！兇手竟是「牠」　她崩潰：繳費條碼被吃了

逆時中被政風調查！美返台少年「無症狀被採檢」確診　彰化衛生局長10字回應

小明陸生準時開學有望！傳近日將一步放寬境管

快訊／下班注意！雨區往北擴大南高屏9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中原大學設全國首所附設心理治療所　提民眾心理服務、增學生臨床實作

影／獅虎阿彪10歲生日會曝光！萌咬「肉壽司、驚喜彩箱」偷偷看鏡頭

打造公園模型、設計Running man　新北市把課表變好玩！推1200校訂課程

欠債2年！好友囂張嗆「很缺1900元嗎」：體諒一下　她一句帥氣擊落

釣魚正夯！台中港「年吸5.8萬名釣客」　航港局：抽查全台14處釣點

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

紅隊看衰小鬼玩遊戲：先付1000？　黃鴻升雪恥！3彈力球「7秒就進杯」

溪邊玩水忽傳喊叫聲！他轉頭驚見「酒醉男屍」被撈起　傻眼：泡了3小時

信件被啃食缺一角！兇手竟是「牠」　她崩潰：繳費條碼被吃了

逆時中被政風調查！美返台少年「無症狀被採檢」確診　彰化衛生局長10字回應

小明陸生準時開學有望！傳近日將一步放寬境管

快訊／下班注意！雨區往北擴大南高屏9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中原大學設全國首所附設心理治療所　提民眾心理服務、增學生臨床實作

影／獅虎阿彪10歲生日會曝光！萌咬「肉壽司、驚喜彩箱」偷偷看鏡頭

打造公園模型、設計Running man　新北市把課表變好玩！推1200校訂課程

欠債2年！好友囂張嗆「很缺1900元嗎」：體諒一下　她一句帥氣擊落

釣魚正夯！台中港「年吸5.8萬名釣客」　航港局：抽查全台14處釣點

徐睿知跟金裕貞都梳西裝頭尬美　粉絲一面倒喊她是女神

雷納德3數據領跑快艇全隊！喬治化身Playoff P　小莫里斯防守獲主帥狂讚

5男女白吃白喝！恆春後壁湖海產店PO網　警調監視器揪出身分

金門遊遭丟包太武山！她曝「30人苦等遊覽車2hrs」…領隊竟喊：他們硬要出團

加了炸魚＋炸蝦！台南人氣鍋燒意麵老店　湯鮮甜、配料超多

基隆旅社5死慘案…警踏入「血腥味撲鼻」！陸戰隊軍人大屠殺成割喉人魔

蔡壁如請辭獲准　柯文哲：選戰要有人負責

不認F-16V匹敵殲20　陸《環時》專家：缺乏基本常識

新婚夫妻家中慘遭殘忍殺害　兇手身份曝光...竟然是Lulu！

「總統表哥」捲大同經營權之爭　評論董座林郭文艷挨告...一審無罪

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

生活熱門新聞

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

更多熱門

相關新聞

泰反政府示威「氣氛升溫不對勁」

泰反政府示威「氣氛升溫不對勁」

泰國抗議民眾預計今天在曼谷舉行反政府集會。由於泰國當局先前逮捕3名民主運動領袖，國內緊張氣氛已然升高。

耶魯大學招生「非法歧視亞裔與白人」

耶魯大學招生「非法歧視亞裔與白人」

境外生政策反悔「是宮廷劇！」　學生團體籲開放陸生返台

境外生政策反悔「是宮廷劇！」　學生團體籲開放陸生返台

酒精成癮疾患是生理也是心理問題

酒精成癮疾患是生理也是心理問題

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

關鍵字：

中原大學心理民眾臨床學生

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

心碎撞擊影片曝　2歲女童輪下慘死

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」從爛賭鬼變悍警

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

帥氣暖男迷倒一堆女粉　爆紅Elias遭網友起底暗黑暴力史

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面