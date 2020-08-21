何志偉兌現承諾發雞排！　1200份僅花32分鐘被搶完

▲民進黨立委何志偉兌現承諾，21日晚間在士林夜市發放1200份雞排。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉7月推出「祭品文」，稱若查獲假三倍券將公開發1200份雞排，結果雲林警方日前真的逮到民眾涉嫌偽造三倍券，何志偉21日晚間6時在士林夜市兌現承諾，於現場發放1200張號碼牌，僅花了32分鐘就被索取一空，何志偉也在7時準時送出1200份雞排。

雲林縣警察局日前查獲有民眾偽造三倍券，網友便紛紛灌爆何志偉臉書，要求其兌現承諾，何志偉隨即表示「說到做到」，17日先南下雲林，致贈虎尾警方2百份雞排。何志偉19日晚間再度於臉書透露，21日晚間將在士林慈諴宮發放1200份雞排，晚間6時將於現場領取號碼牌，7時起開放民眾憑號碼牌領取雞排。

▲何志偉親自發放號碼牌。（圖／記者林銘翰攝）



何志偉21日晚間6時準時於士林慈諴宮發放號碼牌，眼見天色還未暗，就有許多民眾紛紛聚集至廟前的廣場，1200張號碼牌在6時32分就遭到索取一空，也有不少民眾看到何志偉本人上，興奮地上前要求合照。

一名排隊落空的曹先生憤慨地表示，自己排隊排了半個小時，僅差一號就可以領到雞排，「排到這裡卻剛好沒有」，雖然時間不是很久，但總讓他感到有點不甘願。曹先生說，他知道很多人提早來排隊，但服務團隊應該清楚告知「到哪裡就不要排了」，否則他會覺得有點浪費時間。

▲民眾熱烈響應，慈諴宮前人山人海。（圖／記者林銘翰攝）



何志偉受訪時表示，如果自己的一點損失可以帶來地方經濟的繁榮，以及為大家帶來一點小確幸，他願意說到做到，並且甘之如飴。

何志偉指出，這次發放的雞排完全按照原價，甚至有廠商提供泡芙，部分夜市攤商也有提供小折扣，在新冠肺炎肆虐之際，期待大家一起拚經濟，也感謝警方的努力，讓偽造的三倍券沒有流入市面。

何志偉強調，發放雞排是他的誠意，雞排薄但情意重，這次的費用對他來說是無價，「這次我的第一次，可以帶來地方經濟繁榮我認為是無價」。

至於未來是否還會再次承諾發出雞排文，何志偉則笑說，「這樣我會有一點痛痛」，但如果社會需要他拚一下，自己也願意再做這樣的事，也藉此讓大家懂的分辨真偽三倍券，說明政府相關政策的執行，不過自己以後也會謹慎再謹慎。

▼民進黨立委何志偉。（圖／記者林銘翰攝）



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