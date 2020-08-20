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何志偉兌現承諾！千份雞排21日晚士林區發送　業者還加碼100顆泡芙

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▲何志偉兌現諾言，先在17日於虎尾警分局發2百份雞排。（資料照／記者蔡佩旻攝）

▲何志偉兌現諾言，先在17日於虎尾警分局發2百份雞排。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委何志偉7月推出「祭品文」，稱若查獲假三倍券將公開發1200份雞排，結果雲林警方日前真的逮到民眾涉嫌偽造三倍券。對此，何志偉19日晚間透露，將在21日於士林慈誠宮兌現承諾，且還有業者加碼100顆泡芙。

雲林警方查獲有民眾偽造三倍券後，網友就紛紛灌爆何志偉臉書，請他兌現承諾，而何志偉表示「說到做到」，17日先南下雲林，致贈虎尾警方2百份雞排。

至於剩下的1千份雞排，何志偉19日晚間在臉書透露「志偉在週五！週五！週五！發雞排給大家！」他強調，給雞排攤的都是照「雞排定價」給付現金，不打折不殺價，希望對做小生意的人也是一個振興的心意。大家也不用太提早去排，之前可以先去各商圈吃吃喝喝好好消費，除了雞排，士林夜市的小吃包羅萬象喔。

▲何志偉19日透露將在21日發放他承諾的雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

▲何志偉19日透露將在21日發放他承諾的雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

何志偉表示，感謝警方破獲偽三倍券，遏止假券流入市面，「雞排輕，情義重」。另外，何志偉也在留言區補充有商家21日再贊助100顆泡芙。

有關21日在士林慈誠宮（士林區大南路84號）領取雞排的時間及方法，何志偉指出，晚間6時起，現場領取號碼牌；晚間7時起，開放民眾憑號碼牌領取雞排。

他也強調，因應防疫需求，請排隊時全程配戴口罩，未戴口罩者工作人員有權拒發號碼牌。

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