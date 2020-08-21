防疫專家對決！李秉穎醫師大戰何美鄉博士：完全不相信「台灣有病毒」

▲防疫專家何美鄉博士與李秉穎醫師，對於台灣本土是否存在新冠肺炎（COVID-19）病毒論戰。（合成圖／記者洪巧藍攝）



記者林彥臣／綜合報導

彰化縣衛生局近半年篩檢了1500多名無症狀居家隔離人士，不僅引發相關程序是否造成破口的爭議，就連台灣本土是否存在新冠肺炎（COVID-19）病毒，也在防疫專家之間看法分歧。「疫情指揮中心」諮詢專家李秉穎醫師與「中研院生醫研究員」何美鄉博士，就在節目上對於這個議題針鋒相對。

何美鄉博士在三立政論節目《新台灣加油》指出，根據推估，6月份的日本女學生假定是真的病例，以6月份出國在她那個年齡層，就是25000人，所以25000分之1是陽性的話，在台灣就大約640人左右。

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主持人廖筱君表示，所以粗估台灣的無症狀感染者大概600人？那台灣的確有病毒存在？

▲何美鄉博士認為，新冠肺炎（COVID-19）病毒非常難纏，不要想0確診。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）



何美鄉博士說，「台灣有病毒存在是無庸置疑」，這個病毒非常非常難搞，不要想0確診，紐西蘭100多天無本土病例，還不是會爆發，「因為我們很難找到這些人，我們有時候明知一個病人，中央流行疫情中心就很清楚，要採檢這麼多次才能夠確診，本身就是有它的困難，所以我們要認定，台灣一定有了」。

李秉穎醫師反駁，「完全不相信說台灣有病毒啦，我不相信，我沒有辦法接受，完全反對，600個，開玩笑R0值是3~5，1傳3、1傳5，我們10%~20%是重症，我們不可能一直都是沒症狀、輕症狀在那邊流行」。

▲李秉穎醫師認為，不可能無症狀一直傳無症狀，然後大爆發。（圖／翻攝自新台灣加油YouTube）



李秉穎醫師舉例，冰島就是封得很好之後放鬆，就入境普篩然後放行，然後就有足球選手感染，流行曲線就馬上上升，它不可能無症狀傳無症狀，然後就馬上上升，紐西蘭有一個社區群聚感染之後，流行曲線就一直上升，病毒不會在無症狀的人之間互相傳染，而且都沒有重症，這不可能發生的事情，「台灣沒有病毒」。

何美鄉博士認為，紐西蘭現在的溫度10幾度，現在是他們的冬天，現在也是在無症狀100多天之後爆發。

李秉穎醫師反駁，越南很熱吧？很熱就沒有病源嗎？菲律賓也很熱啊，那為什麼有這麼大的疫情？

何美鄉博士表示，有聽說菲律賓缺呼吸器、缺棺材嗎？沒有啊。

李秉穎醫師說，菲律賓有很嚴重的疫情，在菲律賓有症狀回到台灣，所以才被確診出來，「我認識的兒科醫學會理事長都過世了」。

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