北市公布18間違規收治檢疫者旅館名單　限期28日前改善

▲北市今晚公布18間違規收治檢疫者的旅館，限期8月28日前改善。（圖／台北市觀傳局提供）

記者陳家祥／台北報導

北市府日前籲接待居家檢疫者的非防疫旅館業者，儘速移置旅客至防疫旅館，市長柯文哲21日表示，到今天傍晚不能清楚交代你要怎麼處理，就公布旅館名字。觀傳局晚間6點時許公布名單，共有18家非防疫旅館接待檢疫旅客，市府也要求限期改善，否則將於28日開罰。

18間違規旅館如下：

日光‧寓、木文陶喜時尚旅館、台北五號商旅、台北漫步旅店、台灣柒天精品旅店、多郎明哥旅館、西門大飯店、西門星辰精典大飯店、幸福戀人旅館、東驛商務旅館、帥客旅店、雀客旅館、富玉莊旅社、晶華酒店、最愛旅館、新凱飯店、銀河旅館、儷萊旅館。

觀傳局表示，目前北市現有防疫旅館43家、近3,000間客房可提供居家檢疫者入住，居全國之冠。然查8月中有38家非防疫旅館之旅宿業者收住約400多位居家檢疫者。北市府觀光傳播局業已逐一聯繫收住居家檢疫者的旅館，並要求業者將居家檢疫者移往合法防疫旅館入住，多數業者已配合完成改善。

依據台北市民政局彙整警察局及勞動力重建處所提供的檢疫旅客入住資料，統計截至8月21日下午5點為止，仍有18家非防疫旅館收住居家檢疫客，這些旅館並有11家已向市府遞件申請防疫旅館，希望補足程序繼續接待檢疫旅客。

