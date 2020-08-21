精準篩檢挨批...哽咽後改口「順時中」　葉彥伯：繼續做但不會先斬後奏

▲精準篩檢風波，指揮官陳時中要政風調查葉彥伯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局主動對居家檢疫無症狀者進行採驗，時間長達半年，被指揮中心下令單位調查掀起全台輿論。不過，也因為精準篩檢的數量及標準，讓局長葉彥伯與指揮官陳時中隔空交火，葉彥伯今天受訪時數度哽咽表示，以後一定會照部長的指示做相關報告的程序。

據了解，彰化縣衛生局從4月到7月進行居家檢疫第3天進行精準篩檢，累計達1400多例，直到8月以後，才改第10天進行徵詢採檢，已累計37例，16日檢出第1例自美返台少年確診個案，掀起中央地方不同調風暴而被政風調查，但葉彥伯強調精準篩檢，未來也將持續進行。

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葉彥伯指出，精準的篩檢其實意思就是說，你的檢驗都能抓到你要抓到這些可能的傳染者，所以實際上我們講精準篩檢是包括3個部分，居家檢疫的個案，有症狀沒症狀我們來做採檢，這只是其中一部分，另外還包括社區肺炎的個案怎麼樣讓他們都能全部做採檢，這邊跟指揮官、還有跟指揮中心當初跟張上淳召集人所講的意見都是一樣的。

至於就醫的流程陳時中也有說，可以選擇自行前往或是由家人開車載過去以後，或是自己走路去都可以，所以彰化縣衛生局都按照中央規定的程序，全程掌握，協助這些相關居家檢疫者來做就醫跟採檢，包括有這些調查和檢查都是自願的，並不是強迫的，都有自願的程序在做。

葉彥伯進一步表示，我們另外還有請醫院裡急診部門，只有要上呼吸道感染或是發燒也能加強這方面的定點監測，這幾個部分加起來就是精準篩檢的意思，所以其實它含括了可能會出現新冠肺炎的許多管道，希望能夠透過這些精準篩檢早點發現個案，早點遏止傳染源。

葉彥伯強調，都是按照在做傳染病防治時很正規的社區監測通報採檢程序來做，對通報的認知跟部長對報告的認知有些差異，我們還是非常尊重部長，所以我們之後也會照部長的指示做相關報告的程序。

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