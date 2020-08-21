彰化「精準篩檢」惹議！李秉穎質疑：自創名詞、亂槍打鳥

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社記者陳偉婷

彰化縣衛生局篩檢上千名無症狀居家檢疫者找到一名新冠肺炎確診者，宣稱精準篩檢；台大醫院主治醫師李秉穎說，篩很多人才找到一人不是精準，而是亂槍打鳥。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診，是首例無症狀居家檢疫確診者，意外揪出彰化縣違反中央政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者。

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彰化縣政府則說明，執行此類篩檢是精準採檢，希望早一點發現個案並遏止傳染源。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎中午受訪時指出，彰化宣稱「精準篩檢」是自創的名詞，弄一個名詞好像自己做得很好，篩了1000多人才篩到1個個案，「怎麼會是精準？」

李秉穎表示，以指揮中心邊境防疫政策來看，篩有症狀的個案可以找到確診者，用最少個案找到最大的陽性率，這才是精準。以彰化的說法，他們針對入境10天的個案篩檢，雖然找到1例，但科學證據已經知道，10天後傳染性極低這一例有沒有篩出來對社區影響不大。

▲李秉穎也是指揮中心的專家諮詢小組委員。（圖／指揮中心提供）

過去數個月，台灣陷入要不要入境普篩的路線之爭；李秉穎說，中央的政策建議是不要入境普篩，因除了耗費採檢成本，其他如醫護人力、防護裝備、交通等都是資源，但有人就想拚命證實普篩必要性，才會硬要篩。但結果也顯示，入境普篩沒有意義。

疫情指揮中心指揮官陳時中20日接受媒體訪問時表示，彰化有研究精神很好，但此事牽涉國家資源分配、控制與人民生命安全議題，必須查明。

李秉穎說，普篩耗費許多資源，如果能把這些經費都拿來幫助台灣發展疫苗，可以發揮更大防疫效力。