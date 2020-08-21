就剩2局長未定！陳其邁小內閣從中央借將　媒體人、前市議員入列

▲陳其邁領當選證書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

準高雄市長陳其邁預計24日正式就職，中選會於21日頒發當選證書，而外界關心的小內閣人選除副手及幾位局處首長搶先曝光後，陳其邁又公布了剩餘內閣人選，其中包含5位現任文官真除，另外還網羅不少媒體人，以及前高雄市議員也加入邁團隊，共計公布29位，女性佔了9名，不過，海洋局及農業局目前還在考量人選當中。

外界關心小內閣名單，陳其邁21日證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，現任高雄市代理市長楊明州因回任市府秘書長，他下午繼續公布正式一級機關政務首長人選，一共29名，其中有9名是女性，陳其邁也說，小內閣的特點，要能夠立刻上工，立刻解決問題，其中，文官真除包含了水利局、社會局、地政局、環保局、交通局。另外也找來各專業領域表現亮眼的年輕人到市府服務，以及從中央借將。

而名單中還網羅了媒體人，包含民視高雄記者阿布斯，出任高雄市政府原民會主委，蘋果日報前高雄特派員項賓和出任行政暨國際處長。市府化妝師新聞局長一位，則由最後確定由中興大學景觀與遊憩學程助理教授董建宏出線，而從學術界挖角的來的還有國立交通大學副教授林欽榮擔任副市長，以及義守大學大眾傳播系助理教授侯尊堯擔任運發局局長。

另外，前高雄市議員林瑩蓉、周玲妏也加入邁團隊，分別擔任毒防局長及觀光局長；而青年局局長由立委趙天麟團隊發言人兼公關長的張以理出馬，陳其邁指出，張以理長期在青年事務上多所琢磨，包括青年創業或者其他青年議題都很有想法與創意，希望能藉由張以理的協助，為青年朋友創造更多機會。

小內閣大部分全就定位，但就缺海洋局及農業局未敲定，陳其邁也表示，農漁業與民眾息息相關，目前還在考量人選當中，一定會在24日就職當天全到位。



高雄市政府副市長及一級機關政務首長名單：

副市長 史 哲 男

副市長 林欽榮 男

副市長 羅達生 男

行政暨國際處處長 項賓和 男

民政局局長 閻青智 男

財政局局長 陳勇勝 男

教育局局長 謝文斌 男

經濟發展局局長 廖泰翔 男

觀光局局長 周玲妏 女

都市發展局局長 楊欽富 男

工務局局長 蘇志勳 男

水利局局長 蔡長展 男

社會局局長 謝琍琍 女

勞工局局長 李煥勳 男

消防局局長 李清秀 男

衛生局局長 黃志中 男

環境保護局局長 張瑞琿 女

捷運工程局局長 吳義隆 男

文化局局長 王文翠 女

交通局局長 張淑娟 女

法制局局長 王世芳 女

地政局局長 陳冠福 男

新聞局局長 董建宏 男

毒品防制局局長 林瑩蓉 女

運動發展局局長 侯尊堯 男

青年局局長 張以理 男

研究發展考核委員會主任委員 蔡宛芬 女

原住民事務委員會主任委員 洪羽珊(阿布斯) 女

客家事務委員會主任委員 陳志勇 男