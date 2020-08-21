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快訊／陳其邁小內閣完整名單曝！9局處首長為女性　大眼美女任原民主委

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▲準高雄市長陳其邁及副總統賴清德 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲準高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

準高雄市長陳其邁預計24日正式就職，中選會於21日頒發當選證書，而外界關心的小內閣人選除副手及幾位局處首長搶先曝光後，陳其邁又公布了剩餘內閣人選，共有9位女性官員，但農業局和海洋局還正在徵詢當中。

▲陳其邁領當選證書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁領當選證書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

外界關心小內閣名單，陳其邁21日上午證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生。其餘名單曝光，共有9位女性官員，但農業局和海洋局還正在徵詢當中。

陳其邁表示，小內閣的特點，要能夠立刻上工，立刻解決問題，有些原來該局處的文官做的非常好，就優先能來擔任局長的工作，全力推動市政無縫接軌，那另外一方面，也希望在各專業領域表現亮眼的年輕人能到市府服務，以及女性比例也大幅增加，還有從中央借將。

高雄市政府副市長及一級機關政務首長名單：

副市長 史 哲 男
副市長 林欽榮 男
副市長 羅達生 男
行政暨國際處處長 項賓和 男
民政局局長 閻青智 男
財政局局長 陳勇勝 男
教育局局長 謝文斌 男
經濟發展局局長 廖泰翔 男
觀光局局長 周玲妏 女
都市發展局局長 楊欽富 男
工務局局長 蘇志勳 男
水利局局長 蔡長展 男
社會局局長 謝琍琍 女
勞工局局長 李煥勳 男
消防局局長 李清秀 男
衛生局局長 黃志中 男
環境保護局局長 張瑞琿 女
捷運工程局局長 吳義隆 男
文化局局長 王文翠 女
交通局局長 張淑娟 女
法制局局長 王世芳 女
地政局局長 陳冠福 男
新聞局局長 董建宏 男
毒品防制局局長 林瑩蓉 女
運動發展局局長 侯尊堯 男
青年局局長 張以理 男
研究發展考核委員會主任委員 蔡宛芬 女
原住民事務委員會主任委員 洪羽珊(阿布斯) 女
客家事務委員會主任委員 陳志勇 男

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