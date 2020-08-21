快訊／陳其邁小內閣完整名單曝！9局處首長為女性　大眼美女任原民主委



▲準高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

準高雄市長陳其邁預計24日正式就職，中選會於21日頒發當選證書，而外界關心的小內閣人選除副手及幾位局處首長搶先曝光後，陳其邁又公布了剩餘內閣人選，共有9位女性官員，但農業局和海洋局還正在徵詢當中。

▲陳其邁領當選證書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

外界關心小內閣名單，陳其邁21日上午證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生。其餘名單曝光，共有9位女性官員，但農業局和海洋局還正在徵詢當中。

陳其邁表示，小內閣的特點，要能夠立刻上工，立刻解決問題，有些原來該局處的文官做的非常好，就優先能來擔任局長的工作，全力推動市政無縫接軌，那另外一方面，也希望在各專業領域表現亮眼的年輕人能到市府服務，以及女性比例也大幅增加，還有從中央借將。

高雄市政府副市長及一級機關政務首長名單：

副市長 史 哲 男

副市長 林欽榮 男

副市長 羅達生 男

行政暨國際處處長 項賓和 男

民政局局長 閻青智 男

財政局局長 陳勇勝 男

教育局局長 謝文斌 男

經濟發展局局長 廖泰翔 男

觀光局局長 周玲妏 女

都市發展局局長 楊欽富 男

工務局局長 蘇志勳 男

水利局局長 蔡長展 男

社會局局長 謝琍琍 女

勞工局局長 李煥勳 男

消防局局長 李清秀 男

衛生局局長 黃志中 男

環境保護局局長 張瑞琿 女

捷運工程局局長 吳義隆 男

文化局局長 王文翠 女

交通局局長 張淑娟 女

法制局局長 王世芳 女

地政局局長 陳冠福 男

新聞局局長 董建宏 男

毒品防制局局長 林瑩蓉 女

運動發展局局長 侯尊堯 男

青年局局長 張以理 男

研究發展考核委員會主任委員 蔡宛芬 女

原住民事務委員會主任委員 洪羽珊(阿布斯) 女

客家事務委員會主任委員 陳志勇 男