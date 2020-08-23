明天就任高雄市長！　希望韓國瑜能夠來...陳其邁「依慣例」59字回應

▲高雄市準市長陳其邁提前一天聽取局處簡報 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

歷經2個月的高雄市長補選，陳其邁將在24日宣誓就職，23日先邀集市府各局處進行簡報，接受媒體訪問時，針對是否有邀請前市長韓國瑜出席，他表示：「我也很誠摯的邀請韓市長能夠來。」

媒體詢問陳其邁是否有邀請韓國瑜參加24日的就職典禮，他簡單回答，「現在不知道，但是還是希望說他能夠也出席，因為過去我們的慣例就是如此。但是這個還是尊重韓市長的意願，我也很誠摯地邀請韓市長能夠來。」

高雄市小內閣名單都已經出爐，但還有兩個局處首長還沒有公佈，這部分也成為媒體追問焦點。陳其邁說，「假如人選確定會立刻向大家報告，因為原來預定的人選有一些他自己的工作，可能要做一些處理。我們也希望說新的局長能夠立刻到任，今天再做一些等候，假如人選確定的話會向大家報告。」

▲高雄市準市長陳其邁提前一天聽取局處簡報 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外陳其邁也談到自己的考量，「我想對農漁民除了說產銷，還有整個未來的新農業，在整個新漁業的發展要有一些想法。人選的部分就希望說能夠讓整個農業有一些新的做法跟改革，所以要一些時間讓他們處理他們的一些事務。」

▲高雄市準市長陳其邁提前一天聽取局處簡報 。（圖／記者吳奕靖翻攝）