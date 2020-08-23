陳其邁邀前市長出席就職典禮　韓國瑜「不會參加」：祝福他　

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

準高雄市長陳其邁於24日舉辦就職典禮，依照慣例都會邀請前市長出席，遭罷免的前市長韓國瑜是否出席成為關注焦點。對此，韓國瑜23日受訪表示，不會出席，並祝福陳其邁好好建設高雄。

對於就職典禮出席貴賓如何安排，陳其邁日前受訪表示，還是希望韓國瑜能出席，「因為過去我們的慣例就是如此。但是這個還是尊重韓市長的意願」，很誠摯地邀請韓市長能夠來。

不過，據《中國時報》報導表示，韓國瑜稱沒有接到邀請電話，不清楚狀況，當天也安排行程，所以不會參加，也對陳其邁喊話，希望他好好建設高雄，祝福他。

此外，外界關心小內閣名單，陳其邁21日證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，現任高雄市代理市長楊明州因回任市府秘書長，他下午繼續公布正式一級機關政務首長人選，一共29名，其中有9名是女性，陳其邁也說，小內閣的特點，要能夠立刻上工，立刻解決問題，其中，文官真除包含了水利局、社會局、地政局、環保局、交通局。另外也找來各專業領域表現亮眼的年輕人到市府服務，以及從中央借將。

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