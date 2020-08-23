　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁邀前市長出席就職典禮　韓國瑜「不會參加」：祝福他　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

準高雄市長陳其邁於24日舉辦就職典禮，依照慣例都會邀請前市長出席，遭罷免的前市長韓國瑜是否出席成為關注焦點。對此，韓國瑜23日受訪表示，不會出席，並祝福陳其邁好好建設高雄。

對於就職典禮出席貴賓如何安排，陳其邁日前受訪表示，還是希望韓國瑜能出席，「因為過去我們的慣例就是如此。但是這個還是尊重韓市長的意願」，很誠摯地邀請韓市長能夠來。

不過，據《中國時報》報導表示，韓國瑜稱沒有接到邀請電話，不清楚狀況，當天也安排行程，所以不會參加，也對陳其邁喊話，希望他好好建設高雄，祝福他。

此外，外界關心小內閣名單，陳其邁21日證實三名副市長人選為前台北市副市長林欽榮、前高雄市副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，現任高雄市代理市長楊明州因回任市府秘書長，他下午繼續公布正式一級機關政務首長人選，一共29名，其中有9名是女性，陳其邁也說，小內閣的特點，要能夠立刻上工，立刻解決問題，其中，文官真除包含了水利局、社會局、地政局、環保局、交通局。另外也找來各專業領域表現亮眼的年輕人到市府服務，以及從中央借將。

其他人也看了這些...

「緊緊緊」陳其邁來了　政策魔人爆發科技魂挑戰才開始
江啟臣想連任還有2顆絆腳石　高雄創最低得票紀錄成敗都是韓國瑜
柯文哲高雄試水溫吃首敗　民眾黨14萬張政黨票背後的警訊已現

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
6歲女兒餐廳嗆「幹嘛生我們？離婚呀」　張菲媳氣到當場走人
辛龍走不出喪妻之痛取消演出　吳宗憲說重話回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巴拉圭「型男」總統穿我國旗飛行外套趴趴走　蔡英文直呼：好看

沒人理九二共識？　范世平提5點分析同情馬英九：裡外不是人、夠悲哀了

蔡英文嗆馬英九：為何和主流民意有這麼遠的距離？

八二三砲戰62周年　朱立倫：中華民國非選舉口號也無贅字

噪音擾民！罷王團體臉書致歉　反貼王浩宇影片諷「鬼吼鬼叫」…他怒：沒品至極

陳其邁邀韓出席就職典禮　韓國瑜：明有其他行程不會出席

「郝柏村始終活在我心中」　郝龍斌曝：違背了父親的遺願…

陳其邁邀前市長出席就職典禮　韓國瑜「不會參加」：祝福他　

影／退軍協會抗議李登輝葬五指山　郝龍斌「人死為大」：恩怨應該放下

不合理？士官遭同梯打斷下巴還被記過　空軍：不服可提申訴

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

巴拉圭「型男」總統穿我國旗飛行外套趴趴走　蔡英文直呼：好看

沒人理九二共識？　范世平提5點分析同情馬英九：裡外不是人、夠悲哀了

蔡英文嗆馬英九：為何和主流民意有這麼遠的距離？

八二三砲戰62周年　朱立倫：中華民國非選舉口號也無贅字

噪音擾民！罷王團體臉書致歉　反貼王浩宇影片諷「鬼吼鬼叫」…他怒：沒品至極

陳其邁邀韓出席就職典禮　韓國瑜：明有其他行程不會出席

「郝柏村始終活在我心中」　郝龍斌曝：違背了父親的遺願…

陳其邁邀前市長出席就職典禮　韓國瑜「不會參加」：祝福他　

影／退軍協會抗議李登輝葬五指山　郝龍斌「人死為大」：恩怨應該放下

不合理？士官遭同梯打斷下巴還被記過　空軍：不服可提申訴

中職／林靖凱代班飆速142　羅健銘：他投兩三局沒問題

日職／王柏融揮長打破低潮　火腿11比0完封樂天

長子染疫亡…結縭62年夫妻「2天後」也病逝　死亡時間只差2小時

美水族館爆財務危機　狂撈許願池「400公斤錢幣」救急！

長庚醫院「人工智慧醫療專班」開學　賴清德勉勵學員　

幫嬰兒擦「防蚊精油」恐觸法！醫揭條例：要小心…避免去草叢多的公園

科技大廠如蘋果應受政府嚴格監管　比爾蓋茲：像我一樣成功理當承受

楊祐寧切開蛋糕…揭曉寶寶性別　甜喊「#愛情」透露準爸爸心聲！

停旁邊講電話「人在車上」收費員秒開單！他怒問：故意的？　網一整排噓爆

美研究「戴口罩可提升吸引力」　網轟：浪費公帑做無聊實驗

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

政治熱門新聞

野生韓國瑜！一身黑現身170人聚會

柯文哲：台北如果做普篩　 全國做就對了

國防部：戰到最後一兵一卒　不讓敵人越雷池一步

蔡英文回擊馬：別以為卑躬屈膝能換和平

一張照片酸爆蔡英文　羅智強：這才叫卑躬屈膝吧！

韓國瑜現身郝柏村追思會　胡志強推擠中不慎摔倒

快訊／馬英九：我執政8年從來沒屈膝過

LIVE／韓國瑜現身台北！國民黨大老、企業家齊聚

國民黨痛批民進黨「把防疫當政治攻擊」

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

郝龍斌：兩岸和平是台灣發展關鍵因素

戰爭論被駁斥　馬英九：打到要害

《李登輝秘錄》作者：日上皇應有意訪台

吳敦義：蔡英文沒資格做中華民國總統

更多熱門

相關新聞

陳其邁邀韓出席就職典禮　韓國瑜：不會出席

陳其邁邀韓出席就職典禮　韓國瑜：不會出席

準高雄市長陳其邁24日將宣誓就職，依照慣例都會邀請前市長出席，不過，前高雄市長韓國瑜23日受訪時表示，因明天有其他行程，不會出席陳其邁的就職典禮。

陳其邁明就任：誠摯邀請韓市長能夠來

陳其邁明就任：誠摯邀請韓市長能夠來

韓國瑜現身郝柏村追思會　胡志強推擠中不慎摔倒

韓國瑜現身郝柏村追思會　胡志強推擠中不慎摔倒

LIVE／韓國瑜現身台北！國民黨大老、企業家齊聚

LIVE／韓國瑜現身台北！國民黨大老、企業家齊聚

野生韓國瑜！一身黑現身170人聚會

野生韓國瑜！一身黑現身170人聚會

關鍵字：

韓國瑜陳其邁高雄市長2020高雄市長補選

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面