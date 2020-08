游泳完頭暈3天反胃！她耳朵狂傳沙沙聲　竟挖出「芝麻版水蜘蛛」急診護理師尖叫

▲蜘蛛示意圖。(圖/達志影像/shutterstock)

實習記者湯子暘/綜合報導

英國《每日鏡報》專欄作家瓊斯(Ros Wynne-Jones)17日在推特上分享了一則蜘蛛被困在她耳朵裡的故事。當時她正在德文郡不知名的一方池塘裡游泳,不料隔天卻開始感到異常不適,直到三天後疼痛感達到高峰,「我的耳朵開始感到劇痛、撞擊感並且沙沙作響,一陣強烈的噁心感襲來。」,竟發現竟然有一隻不小的蜘蛛從她耳朵爬出。

他在推特中寫道,直到三天後去山上的車程中,因為氣壓的變化,頭痛、噁心感越來越強烈,「我無法與人交流,我跳下車並開始打轉、摀住我的耳朵...這時候,我感到有什麼東西出來了。一開始我以為是蠟,但並非如此,它開始在移動、腳在亂踢,那是一隻蜘蛛。而且並不是一隻小蜘蛛,而是有著中等體型、厚實身體的蜘蛛,我的噁心感一下子就消失了,除了我和同伴們都有一點心靈創傷。」

然而瓊斯一周後仍感到些許不適,不得不前往急診室,檢察是否有留下蜘蛛卵或蛛腳,所幸沒有任何發現,耳朵只有被蜘蛛輕微抓傷而感染發炎,隨後接受抗生素的治療。當她也講這故事給護理師聽時,笑稱,這是第一次聽到急診室護理師的尖叫。

這次侵入瓊斯耳朵的是一種灰棕色的叫做「潛水鐘蜘蛛」(Diving Bell Spider)的水蜘蛛,一般為0.8釐米到1.5厘米,白天會躲在大氣泡中,晚上獵食。野生動物基金會說,「水蜘蛛可以在雜草叢生的湖泊、池塘以及流速緩慢的溪流中找到,是唯一在水下生活的蜘蛛,從水中看會是棕褐色的。」

瓊斯目前已經康復,回到了她的辦公室,「我現在很好,除了有點心裡受傷,我的孩子們更擔心蜘蛛的安危,畢竟它在我耳朵裡待了三天。」

這也不是她第一次碰上危機,「這其實不是一項非常危險的活動,我就在盧安達游過、在蘇丹和科索沃戰爭中倖存下來、在澳洲的叢林裡紮營、在非洲和南美各地工作旅行。」

I went wild swimming in Devon last week on my birthday. Afterwards, my ear was a bit clogged with water. Next day felt v sick, which I put down to birthday campfire rum. 3 days later I still had nausea & my ear ached. We went on a hilly car trip, altering pressure in my ears..