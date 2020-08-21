13歲童「胃潰瘍穿孔」死在沙發…母親甩門去酒吧　冷回：她是裝的啦

She came home to find the poor girl dead - what kind of mother could do this 由 Daily Mail 發佈於 2020年8月20日 星期四

記者張方瑀／編譯

英國一名13歲女童長年受到母親忽視與虐待，當她「全身疼痛」要求母親帶她去看醫生時，卻遭到拒絕，並將她鎖在家中，自己跑去酒吧。最後女童因為胃潰瘍穿孔死在家中沙發上，當時母親友人見狀將她送醫時，母親還說悠哉拿出冰箱飲料說，「她是裝的，只是想博取關注。」

住在英國蘇格蘭的13歲女童羅賓（Robyn Goldie）7月26日被發現死在家中沙發上，經過調查發現，原來她的母親戈爾迪（Sharon Goldie）長年以來忽視她，就在羅賓死亡前幾天，她就曾跟戈爾迪說，她全身疼痛需要看醫生，甚至跑去向鄰居求助，卻都遭到制止。

根據《每日郵報》報導，羅賓去世當天，戈爾迪隨意丟給她止痛藥後，就逕自跟朋友去酒吧，甚至還跟酒吧的人說，她把女兒鎖在家裡。結果返家後羅賓已經死在沙發上，友人見狀將羅賓送醫時，戈爾迪 還說悠哉拿出冰箱飲料說，「她是裝的，只是想博取關注。」

Utterly heartbreaking. 由 Daily Mirror 發佈於 2020年8月20日 星期四

格拉斯哥高等法院（High Court in Glasgow）目前正在審理戈爾迪的「蓄意虐待、忽視兒童」的罪名。檢察官愛德華茲（Ashley Edwards）指出，戈爾迪早就被列入觀察家庭，羅賓在4歲到10歲間都與奶奶同住，直到2017年回到戈爾迪家中。

愛德華茲表示，社工人員到戈爾迪家中常常發現充斥著尿騷味且凌亂不堪，羅賓曾經因為跳蚤而出現皮疹，身體也相當瘦弱骯髒。有人曾在酒吧聽到戈爾迪大聲說，「我真的討厭她，希望她回去跟奶奶住。」

羅賓不但曾和路人要過1元買東西吃，也曾打電話給天然氣公司說家中很冷。愛德華茲痛訴，羅賓向朋友說過，她的媽媽喝醉後會要她一起抽大麻，並大吼叫她別待在家裡。

醫生表示，羅賓是死於胃潰瘍造成的胃穿孔，如果能夠提早接受治療，絕對能夠活下來。戈爾迪目前以保釋返家，基於她過去的精神病史，法院裁決結果會在下個月出爐。