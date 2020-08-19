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英國「流感」死亡數是新冠6倍！過去1周1013人病逝　數字已是5年最低

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▲▼新冠肺炎,英國。（圖／達志影像／美聯社）▲▼新冠肺炎,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國新冠肺炎疫情趨緩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

英國新冠肺炎疫情趨緩，不過另一波「流感」疫情隨之而起。根據最新數據顯示，英國流感死亡人數已經連續8周超過新冠，且每周的差距都在擴大，光是1日至7日就有1013人死於流感，是新冠肺炎死亡數152人的6倍多。

根據《鏡報》報導指出，截至7日為止的前8周，英國有3144人死於新冠肺炎，但有7639人死於流感。而這一差距每個星期都在擴大，根據最新數據顯示，光是1日至7日就有1013人死於流感，幾乎是新冠肺炎死亡數152人的6倍多。

不過，這也是過去20個星期以來，新冠肺炎死亡人數最低的一次，比前一周減少了21.2％，可見疫情正逐步回穩；就連流感人數死亡人數，也遠低於過去5年的平均，推測應該是人們為了防疫，勤於洗手、戴口罩並保持社交距離的緣故。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）18日宣布，將成立國家衛生防護局（National Institute for Health Protection）取代原有的英格蘭公共衛生署（PHE），保護民眾免於流行病、生化武器及傳染病威脅。但也有不少人認為PHE只是防疫失敗的代罪羔羊。

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