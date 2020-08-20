黃寶慧獨家專訪／英國上議院前議長德蘇莎：我們是台灣好朋友! 盼台英速簽自貿協定

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英國資深上議院議員，同時也是前上議院議長的德蘇莎女爵，曾經在2014年和2019年兩度訪問台灣，致力提升英台雙邊關係。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，8月19日獨家視訊專訪德蘇莎女爵，她在訪談中表示，對於蔡英文總統在新冠肺炎疫情危機中，領導台灣成為世界防疫的標竿表示讚賞，同時也表示希望和台灣盡快建立自由貿易協定，無論如何英國都是台灣的好朋友！

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與英國上議院議員德蘇莎女爵視訊連線。



談到台英關係的未來，德蘇莎女爵說過去十年台灣和英國的貿易量大幅增加，2019年英國是台灣在歐盟第三大貿易夥伴，目前也有約300家英國公司投資台灣。英國現在正與歐盟進行脫歐後的貿易協定談判，如果今年12月31日脫歐過渡期結束前還無法定案，英國將會面臨艱難處境。德蘇莎補充說英國民間有聲音認為政府不應該只著眼歐盟，反倒可以考慮和其他較小的貿易夥伴合作，其中就包含了台灣，因此德蘇莎女爵希望趁此機會英國和台灣可以盡速簽署自由貿易協定，增加彼此合作。

目前以美國為首國際上瀰漫「國安危機」的氛圍，英國政府也一改先前決定，轉而向大陸企業華為下達禁令。德蘇莎女爵坦白說，她不確定這是不是一個好主意，因為比起所謂的安全考量，封殺華為和政治因素更有關係，恐怕會影響到英國自身數位革命的速度，她也關心同樣製造生產5G設備的台灣恐怕會受到影響。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與英國上議院議員德蘇莎女爵視訊連線。

而提到先前美國派了和台灣斷交以來最高層級的內閣官員──衛生部長艾薩訪台，英國方面是否會有類似的計畫，或是邀請蔡英文總統訪問英國？德蘇莎女爵表示因為牽涉政治問題，目前她傾向蔡總統以私人身分受邀回到她的母校倫敦政經學院（LSE）演講。德蘇莎女爵更進一步表示，她看見台灣能扮演的特殊角色，可以說服其他東南亞國家，不要過度受制於中國大陸，並且鼓勵台灣建立自己的「民主學院」，推廣與捍衛言論、集會、新聞和司法的獨立與自由。

德蘇莎女爵（Frances Gertrude Claire D'Souza, Baroness D'Souza）自2004年獲封終生爵位進入英國上議院，屬於無黨派，曾擔任上議院中立派議員召集人以及上議院議長。2019年率領英國國會議員訪臺團拜會蔡英文總統，對台抱持友好態度，支持兩國共同創造未來更多的合作交流。英國政府能提供台灣哪些外交與實務上的協助？值得密切關注。深度的專訪內容，敬請鎖定8月22日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▲《慧眼看天下》邀請到英國上議院議員德蘇莎女爵進行視訊連線。

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