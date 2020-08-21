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精品開戰專櫃霸氣喊1折：挑戰最低價　單日狂掃500萬...人潮擠爆一度暫停交易

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記者吳奕靖／高雄報導

國內多家直播拍賣精品平台業者聯合在高雄市左營區舉辦封館特賣，從網路市場跳進了實體市場，光是一天就掃進了500萬，業者表示主要是看準這波疫情之後，不少高精品單客無法出國購買，但是代購貨物仍然可以進到台灣，所以才會想到要舉辦下殺特賣，而且COACH精品包還有下殺到一折空間，人潮擠爆特賣會場，一度還得要「暫停」進場，才能維持秩序。

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

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舉辦這場特賣會的業者之一轟加全表示「就是暑假以往大家都會想要出國消費，購買一些精品包，但是因為疫情的關係，但是現在都無法飛出國，或是一般會去購買的國家疫情較為嚴重，所以就想要利用我們的專業，我們的門路把貨便宜的買進來，才舉辦這場特賣會」。

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

這場特賣會其實是聯合特賣，主要都是網路直播拍賣的精品業者，就有業者楊崇立就說：「民眾在網路購買精品，很多客人會不信任跟害怕，會擔心說我買一個2萬塊的包，我必須先匯款，我怎麼能確定說到底是不是正品，既然這樣子的話，就不如辦一個現場活動讓大家看到實體的東西，也跟我們比較親近」。

轟加全強調這場特買會當中下殺最猛的商品就是MK的女生手錶，它的專櫃百貨公司價格大約在一萬多塊，而這一次不分款式，所有的MK手錶都能以4000塊錢不到買回家，而另外MK的長夾，專櫃價至少也要五千多塊，楊崇立說這次他們在美國買到的價格讓他們直接下殺，大約不到兩千塊就能帶走，所以不少行家都看準了這場特賣會，光是第一天就湧進來，初步估算第一天就讓特賣會賺進了500萬。

但是為什麼特賣會的精品價格會這麼低，楊崇立解釋就是「因為平常做代購已經超過5年有了，國外有國外的價格，而且在美國感恩節、聖誕節還有重要節慶，他們會在重要節慶下殺2折到7折，再加上自己平常有在進貨，所以我們有VIP，才可能拿到優惠的價格進來台灣」，不過特賣價格是否真的「打到骨折」，活動從21日開始舉辦三天，就等消費者親自跑一趟比比看才會知道。

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲網路直播拍賣精品平台聯合特賣，強調挑戰「全台最低價」， 第一天就狂掃500萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

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