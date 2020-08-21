富邦人壽危機入市加碼台股逾1100億　未來選股朝3方向調整

▲到今年6月底為止，富邦人壽持有台股部位提高至10.4%，國外股票則小幅降至4.9%。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控今（21）日舉行法說會，今年初受到疫情影響，資本市場劇烈波動，富邦人壽危機入市，第2季加碼台股1,109億元，富邦金控總經理韓蔚廷表示，未來將著重體質優良，具有一定股息配發能力，還有產業發展前景較大的方向來調整。

富邦金控今天舉行線上法說會，富邦人壽初年度保費下滑47.5%，主因疫情及商品策略調整影響，產品著重提升投資型及保障型商品，預期下半年有機會改善，但全年初年度保費收入仍會下滑3至4成。

觀察富邦人壽的投資部位，到今年6月底為止，持有台股部位提高至10.4%，國外股票則小幅降至4.9%。富邦金指出，壽險投資目的是與固定資產負債做配對，目前投資以長天期為主，國內外債券就占了68.6%，從過去經驗來看，股票配置區間介於13%至20%，如今約15%仍稍微略低一點，未來將會持續動態調整。

至於未來股票布局方向，富邦金控總經理韓蔚廷表示，壽險採取較長期的投資策略，著重體質優良，具有一定股息配發能力，還有產業發展前景較大的方向來調整。此外，7月股市反彈強勁帶動下，因此未實現利益確實明顯增高。

富邦人壽執行副總董采苓表示，美國聯準會維持貨幣利率寬鬆，短期來看很難有上升機會，但長線來看則有機會，首先是疫情在第三階段初步測試9月有較明朗的情況，再者是美國第五輪紓困有望達成協議，第三為美國總統大選仍有2個月時間，預期市場波動大，近來美國8月以來經濟數據強勁，市場利率也有反彈，接下來利率有機會往上走高。

另到7月底為止，富邦人壽外匯價格變動準備金餘額達116億元，韓蔚廷指出，目前金額水位為業界最高，因此現在談增提可能還太早，整體外匯價格變動準備金仍相當穩健。