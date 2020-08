快訊／普丁政敵「毒害檢驗」報告出爐：體內未有中毒跡象！

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

一向反對普丁的反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)日前在托木斯克機場疑似遭人下毒,上機之後因身體不適迫降送醫,如今檢驗報告出爐,院方表示,納瓦爾尼體內並「並未出現中毒跡象」。

綜合俄媒報導,納瓦爾尼案發當天自俄羅斯托木斯克機場,準備搭機返回莫斯科,在釋出的影像中,納瓦爾尼在登機前曾喝過一杯茶水,上機後突然感到身體不適,接著痛苦不堪。機組人員與乘客受到驚嚇,最終選擇迫降後將納瓦爾尼送醫。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導,納瓦爾尼的最新體驗報告出爐,院方指出他體內並未有中毒跡象。

#URGENT | No traces of poison found in Navalny's samples, doctor says https://t.co/iueISB5nRW#SputnikUrgent pic.twitter.com/NTkKxEoVmX