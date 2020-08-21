俄國「下毒疑雲」反對派領袖喝茶突陷昏迷　德法元首願伸援：當局應公開真相

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）擁有俄羅斯及烏克蘭血統。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在俄羅斯，是對總統普丁最嚴厲的批評者之一，卻在19日傳出疑遭人下毒陷入昏迷。法國總統馬克宏與德國總理梅克爾於20日表示，兩國願為納瓦爾尼提供協助，並呼籲俄方交代整起事件，必須透明公開。

《紐約郵報》報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在記者會上指出，法國將提供納瓦爾尼及其家人「一切必要的協助」，包括醫療照護到人身保護。上任後想帶領法國重回歐洲主導地位的馬克宏堅持，俄國應對事情的來龍去脈及下毒疑雲向外界解釋明白，「我們極度憂慮且傷心」。

▲法國總統馬克宏與德國總理梅克爾召開聯合記者會。（圖／路透）

梅克爾（Angela Merkel）在馬克宏邀請下，前往其在地中海的夏季住所接受招待，她在聯合記者會上與馬克宏採取同一立場，「尤其重要的是，需要盡快清楚整起事件背後的狀況，我們堅持如此，因為目前我們聽到的是非常糟糕的情況。這件事的處理過程必須公開透明。」

「我希望他（納瓦爾尼）能盡快康復」梅克爾說，「如果他尋求幫助，我們會提供他醫療協助，包括到德國的醫院進行治療，但必須是對方先提出要求。」

▲納瓦爾尼的支持者在匹茲堡前舉標語示威。（圖／路透）

納瓦爾尼19日搭機返回莫斯科途中突然身體不適，班機緊急轉往降落歐姆斯克（Omsk），再由救護車載往醫院。發言人雅米什（Kira Yarmish）對外表示，納瓦爾尼當天早上唯一的飲食只有熱茶，而有毒物被摻入其中，「醫師說，因為茶很燙，所以毒素被快速吸收，現在納瓦爾尼已經失去意識。」

現年44歲的納瓦爾尼作為俄國堅強反對派，2000年踏入政壇後多次揭發政商舞弊，成為當權者的眼中釘。他曾入獄數十次，去年7月服刑期間也曾病倒，與這次事件對照，讓外界懷疑他當時是否也遭人下毒。他目前仍在接受治療當中，雅米什形如病人狀況「瀕臨死亡邊緣」。