普丁政敵「喝下暗毒茶」迫降送醫　秘書求到轉院治療…院方擋下：不准！

▲接收納爾瓦尼的醫院拒絕讓他出院。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）過去曾直接剛上總統普丁，當地時間19日納瓦爾尼在托木斯克機場疑似遭人下毒，上機之後全身不適，機上乘客、機組人員感到相當害怕，最後迫降將他送醫。納瓦爾尼的秘書亞米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦爾尼的情況不樂觀，希望可以送到歐洲國家就醫。然接收納爾瓦尼醫院卻以「狀況嚴重」為由，拒絕讓他到德國的醫院治療。

綜合俄媒報導，納爾瓦尼案發當天自俄羅斯托木斯克機場，準備搭機返回莫斯科，在釋出的影像中，納爾瓦尼在登機前曾喝過一杯茶水，上機後突然感到身體不適，接著痛苦不堪。機組人員與乘客受到驚嚇，最終選擇迫降後將納爾瓦尼送醫。

納爾瓦尼同行的秘書亞米許表示，認為納爾瓦尼是遭到普丁的人下毒，因為過去時常揭露政商界貪腐黑幕，進而受到政府針對。過去10年間，納爾瓦尼入獄數十次，今年還曾提到「不論之後受到普丁的殘暴政權壓力有多大，我們都沒什麼好怕」。

如今傳出納爾瓦尼可能遭人下毒，送醫前影片也曝光，他痛苦哀號的樣子讓人不寒而慄，亞米許表示，希望可以轉介納爾瓦尼到其他醫院、或是國家就診。如今接受納瓦爾尼的醫院則以「病況嚴重」為由，拒絕讓他出院。

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