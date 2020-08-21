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醫稱普丁政敵「血糖過低」昏迷非中毒　但拒絕轉院柏林…妻懇求放人

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▲▼俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑遭下毒疑雲，目前人還留在西伯利亞醫院接受之料，但意識尚未清醒。主治醫生稱他是代謝症候群與低血糖症狀，並非被下毒，但卻不允許其轉院。納瓦尼的妻子21日向俄國總統普丁喊話，希望他能允許將納瓦尼轉往德國治療。

根據英國廣播公司（BBC）報導，納瓦尼自從20日搭乘飛機時發病後，至今一直處於昏迷狀態，目前在鄂木斯克（Omsk）一家醫院接受治療。納瓦尼的團隊質疑他在機場咖啡廳遭人投毒，但院方初步診斷後認為他是低血糖引起的「代謝失調」，並沒有在其體內發現毒素。

院方解釋，至今並未在其血液中發現任何毒素，至於他突然陷入昏迷，可能是因為血糖急劇下降所致。主治醫師穆拉霍夫斯基提到，在納瓦尼的衣服和手指上發現一種常用於塑膠杯的化學品。

納瓦尼的團斷原本已經安排醫療專機降落在鄂木斯克，希望將他轉往德國柏林接受治療，但穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky,）稱「病人情況仍不穩定，無法轉院」。納瓦尼的發言人雅米許（Kira Yarmysh）指控，「禁止納瓦尼轉院根本是想要他的命。」

納瓦尼的妻子尤利婭發表一封致普丁（Vladimir Putin）的公開信，希望克里姆林宮能准許其轉院請求。尤利婭向媒體表示，她相信醫師正設法掩蓋納瓦尼的病情，確保體內有毒物質能有足夠時間排出體外，因此才設法阻止他離開醫院。

納瓦尼基金會主任茲達諾夫（Ivan Zhdanov）宣稱，一名警官像他透露，在納瓦尼的血液中發現一種「致命物質」，這種物質不僅能殺死納瓦尼，還可能對周遭的人造成危險，身邊的人應該穿上防護衣。

普丁的新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日曾表示，克里姆林宮會在必要時協助將納瓦尼轉往國外治療，並希望他「早日康復」。但他21日卻改口說，搭機轉院「很可能對他的健康造成威脅」。

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