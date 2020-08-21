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快訊／大同華映案起訴林郭文艷　違法隱匿利空資訊「保證大陸公司獲利10%」

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▲▼ 林郭文艶 。（圖／記者劉昌松攝）

▲大同董事長林郭文艷和入獄服刑的老公林蔚山都遭起訴違反《證交法》。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司2任董事長林郭文豔、林蔚山夫妻，為了赴陸借殼上市，在大陸官方要求下，承諾讓大陸華映科公司年獲利10%，否則以現金補足，但大同和台灣華映只在重訊公布收購大陸公司的利多消息，長達8年未揭露保證獲利的利空，涉嫌隱匿攸關投資意願的重大事項，北檢21日依違反《證交法》起訴林郭、林以及前華映總經理林盛昌、財務長簡永忠、汪志成等5人。

近年來頻傳經營權之爭的大同集團，在2019年時陸續傳出旗下公司破產消息，其中台灣華映公司宣告破產重整時，立委黃國昌質疑，華映在2010年到大陸設華映科技，應深圳證交所要求，要保證華映科每年有資產10%的獲利，黃質疑「等於是拿台灣人的錢，去補貼保證大陸企業的獲利」。

▲大同,林郭文艷。（圖／記者陳心怡攝）

▲林郭文艷近年為大同經營權和市場派多次交手。（資料照／記者陳心怡攝）

金管會展開調查後發現，華映透過原本就在陸投資的4家液晶顯示模組LCM公司，以股作價，收購當地公司後改名「華映科技」，以借殼上市的方式，在大陸掛牌，不過台灣華映為此簽署19項承諾，包括保證華映科年獲利資產的10%，且在關聯交易比例未達標準情況下，還要免費送出部分股權。

而華映科取得的保證獲利承諾，已經在深交所公告多時，大同和華映在台卻只公告收購大陸公司的利多消息，從2010年到2018年間，從未揭露這項利空，金管會認為，大同和華映刻意隱匿可能影響投資意願的重大訊息，依違反《證交法》不得隱匿規定將大同和華映送辦後，檢察官2020年3月曾傳喚林郭出庭訊問後，諭令交保500萬元，先前因達通國際背信案入獄的林蔚山也被借提訊問後還押。

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