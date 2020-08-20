快訊／通緝康友-KY董座！黃文烈掏空7億疑爽逃星國…時效達37年

▲康友董事長黃文烈涉嫌違反《證交法》遭檢察官發布通緝。（資料照／記者林淑慧攝）

記者劉昌松／台北報導

康友-KY董事長黃文烈涉嫌掏空公司7億元，還疑似透過姪子陳柏榮調度資金，讓盤商黃耀弘操縱拉抬康友股價，卻疑似在8月初事件爆發前就潛逃至新加坡，檢調19日緊急約談侄子陳柏榮並向法院聲押禁見後，檢察官20日正式依涉嫌違反《證交法》罪名，對黃文烈發布通緝，通緝時效到2157年11月14日為止。

一度站上生季股王的康友-KY董事長黃文烈於8月初失聯，公司高層也相繼辭任，公司傳出遭掏空疑雲，檢調獲報，康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早在2018年間已營運困難，但康友財報沒有如實揭露，甚至造假營收。

▲黃文烈的姪子兼帳房陳柏榮已遭檢察官聲請羈押禁見（圖／記者劉昌松攝）

檢調懷疑，黃文烈透過盤商黃耀弘操縱、哄抬康友股價，在17日發動首波搜索約談，黃耀弘被聲押禁見獲准，康友的簽證會計師施景彬、江明南各被諭令30萬元交保後，進一步追查發現，黃文烈疑似都透過姪子兼帳房陳柏榮，調度相關資金，協助配合黃耀弘操盤康友股價，19日再緊急搜索約談陳到案後，正向法院聲押禁見，不排除近日再次發有大規模偵查行動。

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