毒販國道飆速自撞拒捕　4警濱江街車陣前「腿部擒抱」挨告傷害

▲陳姓毒販飛車拒捕遭警方壓制逮捕後，反控警員涉嫌傷害。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓毒販去年5月間發現遭警方跟監，從新北市五股飆上高速公路，到台北市濱江街時失控自撞後車逃逸，警員趕緊跟著下車，在車陣前將陳男撲倒，陳男不死心掙扎起身被警方使出「腿部擒抱」壓制，陳男落網遭關押看守所後，竟控告現場4名新北市警員涉嫌傷害，台北地檢署20日處分不起訴。

新北市永和分局員警在2019年5月26日下午2時許，循線要查緝陳姓男子毒品人口，在五股發現陳男開著白色轎車隨即展開跟監，但陳男發現被跟，隨即開上高速公路向北逃逸，在台北市濱江街時，失控自撞分隔島，陳男丟下車上昏迷的女友人，自己開車門要逃，員警見狀上前表明身分，並警告將開槍，最後跑上前撲倒陳男。

▲警員在台北市濱江街車陣前追捕陳姓毒販。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

但陳男身材較為高大，仍掙扎站起身，4名警員手腳並用地施展擒抱，並使用警棍壓制陳男在地，陳男落網後已被依妨害公務、公共危險等罪嫌起訴，所涉毒品案件仍在偵查中，不過他卻反咬4名員警涉嫌傷害罪，台北地檢署檢察官勘驗警員密錄器，認為警員追捕過程並無不當，處分不起訴。

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