康友-KY炒股案操盤手遭聲押　董座黃文烈涉調資金供盤商操每股抬價150元

▲康友-KY遭縱股價案操盤手江宗星。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調追查曾為股后的康友-KY疑遭掏空案，懷疑逃亡遭通緝的董事長黃文烈，在特定時段內，把股價抬高150元左右後，黃再出脫個人持股，檢調20日兵分12路搜索並約談14名疑似幫忙炒股的關係人，其中主要操盤手江宗星被檢察官依違反《證交法》聲押禁見。

檢調懷疑，黃文烈除了涉嫌掏空公司資產外，還疑似透過姪子陳柏榮調度資金給盤商，用人頭帳戶炒作自家康友股票，直到2020年8月初，黃文烈失聯，康友公司高層也相繼辭任，公司傳出遭掏空疑雲，檢調獲報追查，發現康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早在2018年間已營運困難，但財報沒有如實揭露，甚至疑似造假營收。

檢調17日發動首波搜索約，涉嫌操縱康友股價的盤商黃耀弘因涉嫌《證交法》遭聲押禁見獲准、康友簽證會計師施景彬、江明南獲得交保後，懷疑黃文烈透過姪子兼帳房陳柏榮調度資金，協助黃耀弘把康友股價哄抬拉高約150元，19日緊急約談陳柏榮，檢察官陳映蓁、林錦鴻20日第3度指揮調查局北機站，搜索約談涉嫌協助炒股的14名被告與證人到案。

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