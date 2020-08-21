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大同市場派關心的摜壓股價案　北檢：福華電子賣股籌現避免被抽銀根

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▲▼ 大同董事長林郭文艶涉華映案500萬交保離開北檢時，隨護使出千手觀音遮媒體鏡頭。（圖／記者劉昌松攝）

▲大同董事長林郭文艶被控非常規交易摜壓股價案，獲處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司經營權爭戰中，市場派最在意的是2018年底，大同集團旗下福華電子，突然拋售大同股票、摜壓股價，企圖削弱市場派實力，市場派代表王光祥控告大同董座林郭文艷等10人涉嫌《證交法》非常規交易、特別背信等罪，但台北地檢署調查，當時因為銀行已經表明要抽銀根，福華電子不顧林郭勸說，決定賣股還債，因此處分不起訴。

大同集團在2018年勢逢多事之秋，綠能、華映接連倒閉、重整，到了12月21日，福華電子又突然不惜代價地拋售大同股票，把大同股價從33.5元摜壓到29.85元跌停，市場派代表三圓建設董事長王光祥、大同小股東蔡玉真等人提告指控，福華電子單日賣出13753張，其中43%適用跌停價賣出，是為了打壓市場派，造成市場派的資金壓力。

▲▼大同最大持股股東王光祥8/10召開記者會，會中要求經濟部長要勇於任事終結大同630之亂，並提出五大承諾，承諾在取得大同經營權後依定會擦亮大同這塊招牌。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同市場派代表王光祥質疑公司派為經營權惡意摜壓股價。（資料照／記者湯興漢攝）

但檢察官調查，福華電子是在當年的12月19日董事會中，討論到因為福華、綠能事件，銀行已經開始向福華電子催款要抽銀根，但福華電子帳片現金只有1億多元，為了償還債務，3為獨統同意賣出麗清科技和大同公司的持股換現，但是因為麗清的成交量一直不高，所以集中賣出大同股票。

檢察官調查，當時大同董事長林郭文艷以「大同正面臨經營權糾紛」為由，希望福華電子財務長不要賣出持股，但是福華電子仍持續執行董事會決議，而且因為2018年福華電子以處分大同2.5億元股票，如果12月21日再賣5000萬元，就達到公告標準，為了避免隔天股價更低，影響變現，所以福華電子決定「以最快速度賣」，不斷下修賣股金額。

檢察官認為，福華電子賣出大同持股，是相關獨董、經理人基於善良管理人注意義務，為了因應銀行催討危機所做的商業判斷，雖然導致大同股價下跌，但摜壓股價並非本意，加上查無相關人員趁機進行內線交易，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴林郭等10人。

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