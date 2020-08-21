同意「輸血條款」慘害大同遭求償149億　林郭文艷辯不知　部屬打臉「林蔚山都聽她的」

▲華映股東自救會四處陳情，質疑林郭文艷簽署保證陸廠獲利，導致華映負債倒閉。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

大同集團透過華映收購大陸公司更名「華映科」，在深圳借殼上市，卻承諾陸方每年高達10%獲利，不足就送現金補足，這形同地獄般的「輸血條款」，導致華映倒閉，華映、大同連帶遭陸方求償149億元，華映自救會控告大同董事長林郭文艷涉《證交法》特別背信等罪，檢方調查時，林郭辯稱不瞭解當初華映簽署的承諾，但部屬指證，定期向她及前董座林蔚山報告，而林都聽林郭的意見做決定。



北檢調查指出，大同集團為到大陸募資，希望挾著領先的面板技術，在大陸借殼上市，並在2006、2007年開始規劃收購大陸閩東電機公司，改名華映科技，在深圳交易所掛牌，為完成收購，還應大陸證券監督管理委員會(證監會)、深交所、福建省電子信息集團要求，多次修正收購方式，並陸續簽署19項承諾。

▲檢察官認定林郭文艷知道保證獲利等19項承諾，但大同華映經理人的相關決策執行過程符合商業判斷法則。（資料照／記者陳心怡攝）

但這19項承諾中，包含要保證大陸華映科技每年獲得資產10%的利潤，如果沒達標，要以現金補足，結果華映科技獲利不如預期，又遲遲無法從在台營運困難的華映取得現金補足，已陸續在大陸提告求償，求償金額累計追加到人民幣33億元，約台幣149億元，求償對象包括大同公司以及台灣華映。



林郭文艷被告發涉嫌《證交法》特別背信罪，辯稱自己只是華映董事，並不清楚當時和陸方簽署的承諾事項內容，但是包括華映總經理等高階主管都證稱，除了林郭會在相關公文簽名外，他們定期要向前董事長林蔚山報告華映科技營運情形，而林郭文艷就做在身邊，林蔚山幾乎都會尊重林郭文艷的意見做決定。檢察官因此認定，林郭對19項承諾簽訂、修改過程都很清楚。



檢方認為，當年大同、華映為求登陸上市順利，與大陸官方交涉簽訂相關承諾，都有相關評估、也經董事會或相關行政核決，並沒有違背商業判斷法則，只是後來大陸相關競爭廠商也取得較高階的面板技術，跟華映科削價競爭，華映科技營運失利，母公司華映反遭拖累，且積欠華映科鉅額貨款，導致最後華映只能向法院聲請重整。

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