工商界喊降稅　政院：財長的確硬著頭皮再想想

▲三三會8/19舉行例會，總統蔡英文親臨會場聆聽工商界建言。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

工商協進會理事長林伯豐19日在三三會中當面向總統蔡英文建議，營所稅由20％降至17％工商界降稅，當時蔡回應會「硬著頭皮跟財政部長說」。對此，行政院發言人丁怡銘20日表示，蔡總統昨日有向財政部長蘇建榮表示想看看、討論看看，「蘇建榮今日早上於院會中，也有表示疫情當頭，國家財政比較困難，這部分的確是硬著頭皮再想想。

工商協進會理事長林伯豐昨日於三三會例會中提出建言，希望政府在調漲基本工資的同時，應該有配套措施，包括營所稅調降到17%，企業未分配盈餘免徵5%營所稅。此外，會中也有企業界代表呼籲再發5000元振興三倍券，遠東集團董事長徐旭東更大讚振興三倍券有效果，其他國家也來參考，但這要看政府預算夠不夠。

對此，丁怡銘表示，稅的部分，昨天總統的確有跟財政部長蘇建榮說想想看、討論看看，所以今天早上蘇院長也有跟財政部長提一下，財政部長當然是講說現在疫情當頭，國家財政也比較困難，在這部分給予的確是「硬著頭皮再想想」。

另外再發5000消費券部分，我們現在知道我們今年舉債佔GDP的比例有點升高，目前沒有在考慮。

至於紓困4.0，丁怡銘表示，看到這次紓困過程中政府已經投入1兆5百億預算規模，執行上有成效，所以可以看到民間經濟也逐漸恢復活絡。紓困2.0中其實已經有許多措施執行到年底，包括第3、4季，預計要持續幫忙紓困產業的紓困3.0法案也希望立法院盡快審議。全球疫情都還在發展，政府會針對各種經濟局是做必要因應。