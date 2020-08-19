「陽明交大」合併案獲行政院同意　新校長遴選9月啟動





▲陽明交大合併獲行政院同意。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

長達20年努力的陽明大學與交通大學兩校合併案，終於在12日終獲行政院及教育部同意，110年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」。兩校也表示，1個月內教育部將啟動合併後第一任校長遴選作業，21位遴選委員中，3名由教育部指派，兩校各推派9名。



兩校發共同聲明指出，合校後，國立陽明交通大學學生達1萬7,000餘人，教師數達1,400人，校地139公頃。初期隸屬於19個學院，此外有6個新設研究中心、1個附設醫院，共分布於9個校區。合併後雙方學術互補、學術領域更多元。



聲明指出說明，國立陽明交通大學除在傳統組織架構下執行有效的整合創新外，更將建立台灣最新穎的智慧醫療研究，結合陽明以及交大的強項，短期以共同發展AI在醫療的應用、遠距醫療、醫療機器人、物聯網與穿戴式裝置以及區塊鏈生醫Eco-system等策略；在教學上促進頂尖資訊人才及頂尖醫療人才發展共同語言以進行深度溝通，開設醫師工程師課程，以問題為導向，回到個人與社會的需求面，思考及解決健康的問題，創造台灣及世界智慧醫療新典範。



聲明也說，台灣現階段正處於產業轉型及提升的關鍵點，陽明大學與交通大學原各自發展的醫療與電子資訊兩大強項，將因為國立陽明交通大學的成立，成為台灣高教強強聯手的新典範以及產業更上層樓的絕佳機會。