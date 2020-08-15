一般口罩賣醫療！藥局竟發聲明要告投訴者　衛生局重罰100萬…3天後道歉了

記者陳凱力／新竹報導

有網友日前向媒體投訴，在新竹市中華路上的連鎖藥局買到來源不清楚、無外盒、無標示的口罩，經衛生局14日稽查後表示，整起口罩事件都還在一層一層追朔源頭，產地究竟是否在台灣還不得而知，但可以確認的是，藥局的進貨廠商並未有藥商許可執照，且藥局還自行貼標，將一般口罩改成醫療口罩販售，已對藥局祭出100萬重罰，而新竹縣衛生局也同樣在連鎖藥局的竹北分店再查到相同源頭的1萬8000片口罩，同樣依法封存下架，靜候調查。

▲知名連鎖藥局因口罩疑慮引起民眾討論，在3天後於臉書向投訴者道歉。（圖／翻攝臉書）

有民眾再13日投訴媒體，在新竹市中華路上的連鎖藥局買到品質不一的「MIT國家隊口罩」，當時遭藥局聲稱是進貨商之一的「源泓」也在官網表示「並未生產兒童口罩」，許多新竹媽媽人心惶惶，就擔心買到山寨版的「國家隊口罩」，新竹市衛生局也隨即展開調查。

▲藥局13日於臉書反駁，並表示若投訴者不澄清，就要提告求償。（圖／翻攝臉書）

不過，被指販售問題口罩的連鎖藥局卻在13日於粉絲頁提出嚴正反駁，還說「希望投訴者能出面去台灣的口罩製造工廠確認，口罩廠商已與該藥局聯絡，希望投訴者親自澄清錯誤，否則將提告名譽及營業損失」，藥局也再次強調，投訴者在媒體說的大陸口罩其實是台灣製造的且熔噴布層是醫療型材質。本案已由主管機關協助釐清，請民眾放心。

▲▼網友上傳自己購入的口罩，並對藥局的處理方式不以為然。（圖／翻攝臉書）

藥局的第一篇聲明，立刻引爆網友們的怒火，網友們貼出自己在該藥局買的無外盒塑膠袋50入裝，袋上則貼有「一般醫用口罩」、「符合CNS製造規範14774、14775」以及「衛部醫器製壹字第008303號」等標示的口罩，除了質疑口罩來源是否如實外，更對藥局的處理方式憤怒。

新竹市衛生局則在14日發布初步調查結果，確認該藥局所稱之進貨廠商，並未取得合格的「藥商許可執照」，且藥局還將所進貨的「一般口罩」自行貼上「醫用口罩許可證字號」後以醫療口罩的名義售出，也對藥局重罰100萬。

▲▼網友對藥局的處理方式不以為然。（圖／翻攝臉書）

藥局也在消息曝光後，於14日在臉書發文表示，「富璟及宏廷均是合康之簽約供貨商，富璟是製造商，其中宏廷是經銷商，其貨源已經交由新竹縣市及桃園縣衞生局協助調查中，在此我司不便多做回應，敬請見諒！目前富璟與宏廷也已經暫停供貨，於衛生局調查期間，如果對口罩來源有任何疑慮，合康會協助與接受退貨，造成大家的困擾深感抱歉！」並貼出2張合約照片，證明口罩產地在台灣。

同日，新竹縣衛生局接獲民眾報案表示，「竹北的分店仍買得到問題口罩」，衛生局前往轄區內4家分店稽查，果然在竹北分店查到1萬8000片相同來源的問題口罩，隨之全數下架封存。

▲新竹縣衛生局14日也在竹北分店稽查到相同來源的1萬8000片口罩，並當場封存下架。

▲▼藥局14日在臉書公布合約書，再次聲明所販售的口罩都是台灣製。

問題口罩延燒3日，藥局終於在15日於臉書向投訴者道歉，「謝謝大家對合康的批評與指教，在此向余小姐及關心合康的會員致歉，公司一向重視品質和顧客服務，往後公司也會更謹慎做好管理，你們的批評與指教是合康進步的動力，未來也期盼繼續給予監督與支持，其貨源及責任已在調查程序之中，在此不便多做說明，敬請見諒！期間如果對口罩來源有任何疑慮，合康會協助與接受退換貨，造成大家的困擾深感抱歉！」

只是，藥局的處理方式已經惹怒網友，紛紛留言「否認的時候發聲明稿，現在承認錯誤就想草草結束，貴藥局的處理態度令人不敢恭維。」、「第一時間先檢討消費者的藥局」、「沒誠信又沒誠意的藥局，真心後悔加入會員。」、「罪證確鑿前死不認錯還長篇大論發聲明稿要誣告消費者，現在被開罰後要向人道歉用一句話敷衍帶過，真是不肖業者的最佳示範」。新竹市衛生局也說，整起案件都還在層層向上追，產地究竟是不是在台灣，目前還未有最終結果。

▲這家連鎖藥局位於新竹市有8家分店、新竹縣4家、桃園苗栗各1家，共計14家分店。（圖／翻攝臉書）

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