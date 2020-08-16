知名燒臘店每月爽賺2、30萬付不出薪水倒了！員工氣炸曝內幕

▲在竹北小有名氣的格正燒臘，被爆料積欠薪資惡性倒閉。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區一間頗負盛名的燒臘店，因積欠員工薪資遭爆料，據投訴者表示，每月單店淨利2、30萬的燒臘店，光在竹北就有3間分店，用餐時刻都大排長龍，卻屢拖延薪資，今年5月更是直接惡性倒閉，遭積欠的5、6名員工及3位投資人叫苦連天，希望袁姓老闆可以趕快出來面對，歸還股東與員工的血汗錢。

楊姓剁肉師傅控訴，他從2002年開始跟著袁姓老闆開疆闢土，全盛時期光在新竹市就有6、7間分店，後因周轉不良倒閉，之後才以「格正燒臘店」東山再起，因袁姓老闆是香港人，能做出正統港式燒臘，所以在竹北地區小有名氣。

▲袁姓老闆是香港人，能做出正統港式燒臘，因次幾間店在竹北地區生意都不錯。（圖／翻攝GOOGLE，下同）



林姓股東兼投資人說，2018年他與袁老闆一起合作投資，因店內人手不夠，才「下海」當起員工，當時自己投資40萬，但袁老闆卻不肯跟他簽白紙黑字的合約，所有的合作都只有口頭約定而已，他說，燒臘店的生意很好，一天可做8萬元營業額，每月單店淨利可達2、30萬，不過他卻只能拿到6、7000元頂多1萬的分紅，要求看帳，也一直被「再找會計跟你說」拖延，明明知道疑點重重，卻無可奈何。

林先生說，有時候袁老闆會拖薪，直到今年5月，袁本10日發薪日，薪水卻遲遲沒拿到，22日袁老闆更是人間消失、直接倒閉，7、8名遭欠薪的員工，與3名投資人索討無門，非常痛苦。

▲GOOGLE上的資訊已經更改成暫停營業。

林先生慶幸的說，因為燒臘店生意一直不錯，袁老闆還曾經邀他到馬尼拉展店，他當時沒答應，後來袁老闆又以開新店增資為由，邀他再投入200萬元投資，由於之前的投資讓他覺得怕怕的，所以沒答應，還好，否則這下又血本無歸。

員工們表示，每天早上8點開始備料切菜、整理環境，直到10點開門，然後一直做到下午2點休息1個半小時，3點半又要繼續晚餐的工作循環，到晚上8點半收攤；每天工時11小時、月休3天，連年假都沒有，老闆卻為了逃避勞保責任，還要求他們簽下「自願放棄勞保切結書」，實在很心酸。



遭積欠薪資的多名員工及股東除了向袁老闆喊話出面處理債務外，也陸續尋求法路途徑解決，而袁姓負責人目前仍外對外說明。

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