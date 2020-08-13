警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

▲檢警在偵辦山老鼠案時，意外查獲台灣黑熊遭獵食。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦一起山林盜伐案時，循線查出相關集團還多次到觀霧國有林地伐盜，檢察官葉子誠遂成立專案小組，指揮保七總隊第5大隊及新竹林區管理處，經過4個月調查，於5月7日同步前往新竹縣、桃園市等9個處所進行搜索，並分別拘提江姓嫌疑人等6人、傳喚何姓嫌疑人等3人，涉嫌盜伐扁柏及紅檜樹瘤共9名嫌疑人到案，6月23日再刨根溯源，查出長期隱身幕後江姓等2名收贓嫌疑人查緝到案，專案小組查扣樹瘤計4塊78公斤、樹瘤聚寶盆1個6公斤、牛樟7塊78.9公斤，合計162.9公斤等贓證物，估計市價新台幣100餘萬元，連同1月份查獲的337.5公斤，市價粗估逾300萬的珍貴樹瘤，合計約500多公斤，總市價高達500多萬。

▲警方在何嫌的手機中找到他們的合照，何嫌也坦承，已將黑熊吃下肚。



新竹地檢署葉檢察官在2020年1月中旬，偵辦何嫌等6人涉嫌盜伐樹瘤案時，意外獲得該集團曾多次到觀霧國有林地盜伐，遂指揮保七總隊第5大隊及新竹林區管理處前往蒐證，分別於同年2、3月間，動用大批警力與林務人員，揹負重裝步行深入觀霧國有林地山區尋找盜伐現場，經過一連幾日的渡溪、攀爬碎石坡及高繞斷崖之路程，始到達盜伐案，也同時在現場查獲蒐證，起出嫌疑人尚未運出的贓物紅檜、扁柏樹瘤共24塊，重達337.5公斤，市價粗估逾300萬，隨即由新竹林管處僱工背回存證保管。

據警方調查，嫌疑人為躲避警方查緝，出貨時都會先派人前導掃街，確認沒有警方巡邏才通知後方人馬出貨，警方長期跟監部署才確認何姓等9名嫌疑人涉嫌重大，並且均有親戚關係，因渠等長期在深山活動，發現珍貴之扁柏、紅檜木頭，為謀求暴利，遂針對價值高且易背負的樹瘤下手盜伐，再以每趟3至5千代價揪集親友背運下山，得手後再以每塊3至30萬不等之高價售予江姓等2名嫌疑人牟利。

▲▼警方前後共查獲約500多公斤的珍貴林木。

專案小組前後共4次至盜伐現場蒐證時，耗時14天，總計動員警力50名及林務工作人員共45人次進入深山清查，沿途包括涉水橫渡馬達拉溪、攀爬碎石坡、高繞斷崖等險惡地形外，人員背負重裝，更是挑戰體能極限，還好熟悉山域地形的林務護管同仁負責沿路引導帶路、避開極危險區域，但是仍有部分人員因地形陡峭致滑倒受傷狀況發生，惟在全體人員咬牙堅持下，最終順利完成蒐證及攜回贓木任務。

專案小組人員在經過52歲何嫌位於林間架設的工寮旁，更發現有疑似瀕臨絕種保育類臺灣黑熊毛皮及骸骨，之後果然在何嫌手機中找到他與臺灣黑熊的照片，何嫌也坦承，因工寮內食物遭不明野生動物翻找吃掉，一時氣憤設下陷阱，才意外抓到臺灣黑熊，因不可能靠近陷阱將黑熊野放，只好用土製獵槍將其殺害，據了解，這隻台灣黑熊已被何嫌等人吃下肚，但現場除了身體的骨骸以外，卻遍尋不找熊頭與熊掌，也懷疑被高價受出，這隻臺灣黑熊骸骨已在7月間送下山送交特生中心鑑定，警方依法調查完竣，已另案移送新竹地檢署偵辦。

本次能順利瓦解盜伐集團上下游，全賴新竹地檢署、保七總隊第五大隊、新竹林區管理處三方所建立的「檢警林機關查緝森林盜伐聯繫平台」合作無間，還有雪霸國家公園管理處提供寶貴情資及鼎力相助，才能一舉查獲不法集團。

▲▼專案小組前後共4次至盜伐現場蒐證時，耗時14天，總計動員警力50名及林務工作人員共45人次進入深山清查，沿途包括涉水橫渡馬達拉溪、攀爬碎石坡、高繞斷崖等險惡地形外，人員背負重裝，更是挑戰體能極限。

新竹林管處及保七總隊第5大隊也共同呼籲，森林具有涵養水土重要功能，許多野生動物及臺灣黑熊都面臨滅絕的危機，也是全民共有之珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續。

而依森林法規定，盜伐、媒介收購及故買非法林木者涉及違反森林法第52條，將處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金；為貴重木者，更加重其刑至二分之一，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

非法獵捕、宰殺保育類野生動物，還將涉及違反野生動物保育法第41條，最重將處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20至100萬元罰金，請民眾切莫心存僥倖，以免身陷囹圄，後悔莫及。

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