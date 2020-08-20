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彰化要求無症狀者「自行」至醫院篩檢　廖泰翔揭露2大關鍵問題

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▲▼民進黨發言人廖泰翔。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨發言人廖泰翔。（圖／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者揪出10多歲自美返台的少年無症狀確診，但因做法不符規定而引發爭議，指揮中心要求政風調查，鬧得沸沸揚揚。對此，民進黨發言人廖泰翔20日點出2大關鍵，包括：「防疫破口」與「費用及資源稀缺性」問題。

由於彰化縣政府要求居家檢疫期間未滿14天且無症狀者「自行」至醫院普篩，廖泰翔點出2大關鍵問題。首先，是「防疫破口」，他認為，網路上很多民眾分享，是自行駕車或家人載去醫院，整個過程從發動、執行到交通，是否有遵照CDC的隔離指示與行動標準，以及縣府自身標準，這是縣民安全及台灣公共衛生環境的問題。

其次，則是「費用及資源稀缺性」，廖泰翔表示，依據報導目前彰化做法，若衛生局轉介民眾到院採檢，僅需付掛號費及部分負擔，其餘則由院方向疾管署申報；然而，公費篩檢僅針對高危險群或符合通報條件的個案，無症狀者應自費篩檢費用5000-7000元為全台標準，「為何彰化可以特例篩檢無症狀者，要求全民買單？」

廖泰翔表示，面對不確定性極高的肺炎疫情，篩檢試劑為戰略物資及稀缺資源，理應有一使用標準，「彰化縣府是否有將關鍵資源謹慎使用，不只是地方事務，更攸關全台民眾權益」。

他認為，居家檢疫期間內理當沒有傳染風險，要求篩檢檢疫期間內無症狀者毫無邏輯，而在期間內趴趴走造成防疫破口風險的很明顯就是彰化縣府。

廖泰翔表示，有越來越多民眾上網發聲自身經歷，從網路即時投票也能看出多數民眾支持還原事件全貌，他建議國民黨不要繼續秀下限，難道真的支持居家檢疫期間未滿14天且無症狀者「自行」前往至醫院普篩嗎？

廖泰翔指出，防疫形同作戰，必須中央地方一條鞭，才能全盤掌握狀況，發揮最大防禦戰力，今日的防疫新生活為全民所共創及共享，是大家共同團結合作的成果，能維持至今實屬不易，「台灣模式」更被全世界許多國家視為典範。

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