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雲端最前線／誰說三倍券沒效？商家營業額平均成長3成

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新聞節目中心／綜合報導

三倍券上路後，已經超過1500萬人領用紙本券，數位綁定也突破百萬人。根據統計，全台各大商圈、夜市、傳統市場等店家陸續反映「振興」有感，營業額平均提升2至3成，預估創造消費效益可達1,000億元。三倍券持續帶來的效益，讓先前一些負面評價不攻而破，三倍券還有哪些好處？《雲端最前線》24日邀請近期受到矚目的民進黨發言人廖泰翔大解密，以及台北市政府秘書長陳志銘帶來更多加碼，並與主持人楊文嘉深度探討。

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌領三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

中華經濟研究院近日公布最新經濟成長率預測，預估2020年第2季臺灣經濟成長率約0.64%，為今年經濟成長的谷底。而若考慮下半年三倍券所帶來的效益，2020年第3、4 季之成長率約為1.64%、3.09%，全年經濟成長率將可達1.77%，若是考慮三倍券及股市上漲帶動財富效果，則會拉升到1.98%。

店家收到振興三倍券即日起開放兌換現金，經濟部表示，為方便商家們作業，店家於全台6221個據點兌領時，只要在兌領單上填寫一次帳號即可，不用每張三倍券都填寫存(匯)入帳號，以簡化店家兌領及金融機構的兌付作業。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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