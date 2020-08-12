雲端最前線／韓團隊輔選李眉蓁 綠營轟：把高雄人當塑膠

新聞節目中心／綜合報導

國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌，前高雄市副市長陳雄文透露，他們在6月11日之後並沒有離開高雄。對此，民進黨候選人陳其邁競選團隊發言人黃文益直呼：「李眉蓁背後的藏鏡人終於要現身了！」，也怒轟「韓國瑜真的把高雄人當成塑膠」。《雲端最前線》12日邀請高雄市議員黃紹庭、民進黨發言人廖泰翔、民眾黨發言人蔡峻維以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪問台灣行程進入尾聲，在台最後一天的早上，他親赴台北賓館弔唁前總統李登輝；他雖然沒有受訪，但也親筆留下字條，強調李登輝的民主遺產，會持續推進台美關係。

俄羅斯總統普丁11日宣布，俄羅斯成為全球首個註冊新冠疫苗的國家，且他的女兒已接種此次俄羅斯研發的首款疫苗。俄國以蘇聯人造衛星之名，替首支核准的新冠肺炎疫苗命名為「史普尼克V」（Sputnik V）， 準備供應海外市場。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。