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廖泰翔：李眉蓁論文抄襲史上最誇張　江啟臣應出面表態！

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▲廖泰翔新任民進黨網路社群中心主任。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人廖泰翔。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日爆出「論文整本抄襲」案。民進黨發言人廖泰翔表示，這是史上最誇張的論文抄襲案，沒一頁是真的，瞎扯總統蔡英文，還消費死者，他認為國民黨主席江啟臣應該出面表達態度。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

稍早李眉蓁針對此一風波舉行短短57秒的記者會，談話中並未回應她自己的論文爭議，而是把槍口瞄準蔡英文，並稱她終於了解前市長韓國瑜的感受，以及前市議會議長許崑源為何會輕生。

對此，廖泰翔表示，這是史上最誇張論文抄襲案，論文沒有一頁是真的，接著又有史上最短記者會，發言不到一分鐘，「不僅不敢面對問題把責任推給中山大學，還在過程中瞎扯小英總統論文、消費死者，讓人完全無法接受。」

廖泰翔表示，這就是國民黨所推出的高雄市長候選人，就是國民黨推薦給高雄市民的領導者，「國民黨江啟臣主席（教授）在黨務與學術倫理上都有義務出來公開說明，並表示國民黨對這件事情的態度」。

廖泰翔質問江啟臣，是否跟黃子哲一樣同意全部抄襲就真的是刻意抄襲？是否繼續推薦這樣的候選人代表國民黨參選高雄市長？

▼李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

▲▼李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

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