▲ 新北市圖三芝分館專屬浪漫七夕閱讀，借書免費包場看電影加送金莎花。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

七夕約會不花錢也能很浪漫！情人節即將到來，新北市立圖書館三芝分館特別為愛書人打造專屬閱讀浪漫，除了讓視聽室化身為幸福電影院，8月20日起至8月25日止只要借5本書，便可免費包場看電影，還加送甜蜜金莎花；另外還有一見鍾情閱讀禮，讓大家可以和書香情人「談情說愛」。

七夕情人節即將到來，三芝分館特別推出應景的浪漫閱讀活動，由於三芝地區沒有電影院，圖書館因此將視聽室布置成情人節限定的幸福電影院，並且準備多部愛情電影，以及應景的金莎花，讓三芝地區的民眾在圖書館便能享受浪漫的甜蜜時光，只要借5本書便可免費預約包場看電影。

另外，還有一見鍾情閱讀禮活動，8月20日至8月25日期間，讀者可到圖書館隨機挑選借閱包裝成禮物的書籍，尋找書香情人，讓今年的情人節充滿不同意義與書香味。

蘆洲集賢分館則帶大家感受不一樣的「客」味情人節，客家七夕「乞巧節」除了是女孩們在七夕這天乞（祈）求獲得如意郎君外，也有「拜契」的習俗，祈求孩子可以平安健康的長大。

蘆洲集賢分館特別推出客家情人節傳統習俗專區，展出手巾、香囊等客家傳情物品、以及主題書展等，讓大家感受客家文化表達情意的方式，8月24、25二日還有象徵客家精神的「桂花飄香傳情意」活動，只要借閱2本書，便可獲得客家香氛傳情小卡1張；借閱7本書，可獲得桂花糕1份。詳細活動資訊及參加方式請至新北市立圖書館網站查詢：https://www.library.ntpc.gov.tw/。

「美麗最大的祕密」