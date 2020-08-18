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新北農業局推青農力輔導計畫　汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理

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▲ 新北農業局推青農力輔導計畫 汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北農業局推青農力輔導計畫，汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局每年推動「新北青農力輔導計畫」，今年度獲選計畫輔導的汐止區青農蔡旭志，家裡四代從農，目前所經營的「天然茶莊」以販售茶葉、茶葉特色料理與相關茶類加工品為主，他對自家產品相當有信心，並且期盼汐止茶產業能夠傳承與留存。

蔡旭志接手種茶後，堅持以有機方式種植茶葉，更榮獲第一屆「2020全國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙獎及2020年汐止區春季文山包種茶比賽頭等獎，期盼藉由輔導計畫建立更好的種茶管理系統。目前茶莊除了經營茶料理、加工製茶廠與有機茶園外，並以一心一意做好茶葉及傳承汐止百年製茶薪火為理念，開發自有品牌「天然一心」，以高品質及質感包裝打入精品茶市場。

▲ 新北農業局推青農力輔導計畫 汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理。（圖／新北市農業局提供）

▲ 汐止青農蔡旭志。

蔡旭志深知結合物聯網的智慧農業是未來新趨勢，加上茶園位於汐止和南港交界的大坑溪谷山區，因此將現有茶園管理方式導入智慧化元素，建立氣候環境與土壤環境監測物聯網設備，透過長時間田間環境數據收集，提升診斷天氣與土質環境正確性，改善原本種植模式，以提升產量與降低人力成本。

蔡旭志表示，本次輔導計畫與「阿龜微氣候」合作，打造客製化茶園微氣象站及土壤感測器，可蒐集作物微氣候及土壤環境數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉時機。例如前陣子的連續高溫，便是利用此數據輔助系統結合遠端灌溉系統，選在夜間施灌，避免白天灌溉後葉片上留有未乾的水滴，經太陽直射後造成茶葉日燒病。

▲ 新北農業局推青農力輔導計畫 汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理。（圖／新北市農業局提供）

▲ 架設物聯網感測設備。

蔡旭志說，過去須親自到現場檢視茶園環境，並且手動灌溉，此過程耗時耗力，透過物聯網環境感測設備，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，便可在根據環境數據判斷灌溉時機之後，遠端啟動或關閉灑水系統，約可節省30%至40%的勞力成本，非常感謝農業局「新北青農力輔導計畫」的協助，未來希望能朝向農業4.0的目標持續努力，打造智慧化茶園。

農業局長李玟表示，農業局將持續挹注資源輔導青年農民，更透過技術及業師團隊輔導，幫助青農朋友解決農業相關課題，建立優良管理模式，並整合農業局內外部資源來執行輔導服務，提升農民專業能力，此外，透過課程與參訪觀摩學習交流，激發農友經營新創思維與多元發展想像，進而增進新北市農業能量。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北農業局推青農力輔導計畫 汐止青農蔡旭志打造「智慧化茶園」管理。（圖／新北市農業局提供）

▲「天然一心」精品茶系列。

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