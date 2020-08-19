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新北瑞芳猴硐貓村遊客增　動保處籲拍照代替逗弄貓隻

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▲ 新北瑞芳猴硐貓村遊客增 動保處籲拍照代替逗弄貓隻。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北瑞芳猴硐貓村遊客增，動保處籲拍照代替逗弄貓隻。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳猴硐貓村是國際媒體讚譽賞貓景點之一，吸引國內外遊客湧入一睹喵星人風采。為因應新冠肺炎疫情，新北市政府動保處持續加強貓村及貓咪衛教資訊站消毒，進入資訊站旅客需量體溫及要求配戴口罩，發燒者禁止進入。動保處呼籲到貓村遊玩訪客，除全程配戴口罩，並保持社交距離外，以拍照代替逗弄貓隻。

猴硐貓村資訊站駐點人員周幸璇表示，2020年3月因疫情影響遊客銳減，貓村因訪客減少，貓咪每天慵懶的四處散步休憩，趴在戶外做日光浴，前往當地店家賣萌討食物享受這寧靜的時光。隨著5月逐步解封後遊客逐漸增多，假日更是人潮擁擠，她卻發現有許多民眾開始並不會戴口罩。

▲ 新北瑞芳猴硐貓村遊客增 動保處籲拍照代替逗弄貓隻。（圖／新北市動保處提供）

▲ 進入資訊站旅客需量體溫及要求配戴口罩，發燒者禁止進入。

為防範疫情，動保處針對遊客們參訪貓咪資訊站時皆會要求配合量體溫及戴口罩，並實名制登記訪客資料及提供酒精消毒。每日也會巡視貓咪健康情形，遇有突發狀況或需協助貓咪會緊急安置，同時向遊客宣導動保法規及貓咪衛教相關知識，也請提醒民眾勿將家中寵物帶往貓村。

近期國外疫情尚未見趨緩，貓村是國內外知名旅遊景點，動保處要求資訊站駐點人員除持續加強貓村及資訊站消毒外，資訊站亦採單一出入口管制，並宣導民眾防疫新生活觀念，尤其室內等密閉空間應配戴口罩並保持社交距離或採取防護措施。今年亦派員於貓村出入口宣傳遊客應配戴口罩，並提供酒精消毒。

動保處表示，猴硐貓村是新北市動保資產，吸引中外遊客參訪。有鑒於國外有貓隻被人傳染新冠肺炎的零星個案，目前雖並無動物傳染給人的案例，為防範疫情仍呼籲民眾遵守園區內規定，以拍照代替逗弄、碰觸貓隻。共同維護猴硐貓咪健康福祉，民眾也能開心出遊安全回家，讓新北市防疫超前佈署展現友善動物城市。

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