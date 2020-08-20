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南韓教會爆走式感染！單日再飆增288例...高三生無辜染疫　牧師：政府栽贓

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▲▼群聚感染激增，防疫人員為首爾汝矣島純福音教會實施消毒工作。（圖／達志影像／美聯社）

▲群聚感染激增，防疫人員為首爾汝矣島純福音教會實施消毒工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情仍不見好轉跡象，欲恢復日常生活似乎永無盡頭！根據南韓防疫當局統計資料，今（20）日上午10時共通報288名新增病例，人數持續往300例規模逼近，其中高達276例為境內感染、境外移入為12例。然而從14日開始算起，南韓近7天內已新增超過1576名感染者。

其中位於首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）截至19日下午6時已累積630名信徒遭到感染；而位於該教會附近的體育大學招生入學補習班，也傳出19名高中生陸續確診；另外，15日曾至首爾光化門參與示威集會活動的感染者，也從10多人驟增至53人，其中33人與「愛第一教會」有關。

根據《韓聯社》報導，此次愛第一教會群聚感染案，早已在南韓境內遍地開花，傳播至114處宗教場所、醫療機構、療養院等。而靠近教會、同樣位於首爾城北區普門洞1街的體育補教學院「體大入試FA城北學區」，傳出18名高三生、1名高一生確診，其他4名師生尚在等待篩檢結果，另外7名師生仍等候篩檢。

▲▼15日首爾光化門示威集會參與者中，已累計53人感染（圖／達志影像／美聯社）

▲15日首爾光化門示威集會參與者中，已累計53人感染（圖／達志影像／美聯社）

該體育補教學院關係人士對韓媒《News1》表示，「13至18日是學院的暑假期間，趁著假期結束前安排師生做篩檢，才發現有學生確診。這些確診學生皆定居城北區，研判與愛第一教會群聚感染有關；因為學生之間關係敦睦，也不排除是私底下在學院外見面時受感染。」

除此之外，位於京畿道龍仁市的「我們第一教會」增加7人感染，共累積154例；京畿道楊平郡村落群聚感染案累積74例；京畿道坡州市星巴克咖啡廳野塘店累計55人感染。

南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立（김강립）在20日的例行記者會上表示，截至19日中午12時，15日曾至首爾光化門參加示威集會活動的感染者已增加至53人，呼籲教會信徒、集會參與者、相關家屬、親友等接觸者保護自己、保護他人，務必前往鄰近的臨時診療所接受篩檢。

▲▼醫護人員正為首爾市警察人員採樣篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲醫護人員正為首爾市警察人員採樣篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

京畿道知事李在明（이재명）20日召開記者會，將此次群聚感染比喻為前所未有的海嘯級災難，呼籲居民非必要盡量避免外出、與他人接觸，且必須配戴口罩。

根據《東亞日報》，被指為此次首都圈病毒大擴散的罪魁禍首，「愛第一教會」主導牧師全光焄（전광훈）在確診新冠肺炎後，仍透過辯護律師與教會對政府發表強烈不滿，認為防疫當局根本是為恐嚇人民而灌水確診數字，且加深社會對基督教會的刻板印象、轉嫁防疫不力責任，即便無出現疑似症狀，仍強行要求所有參加禮拜的信徒接受篩檢，呼籲南韓所有基督教會團結起來抗議政府不負責任的態度。

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