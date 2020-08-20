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美返台2天…他接衛生局「採檢電話」：請家人載　曝傻眼內容「之後自費會很貴」

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▲居家檢疫通知書。（圖／記者許宥孺攝） 

▲從國外返台民眾都要做居家檢疫。（圖／記者許宥孺攝，資料照）

生活中心／綜合報導

彰化衛生局私自篩檢引發軒然大波，衛福部部長陳時中更請政風單位介入調查，新聞爆發後，不少醫師和網友也在網路爆料。麻醉科醫師邱豑慶在粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》po出一名美國返台網友爆料，表示自己居家檢疫期間「沒有任何症狀」，但卻收到彰化衛生局積極要求前往醫院篩檢，甚至還要網友「請家人載到醫院」，更刻意提到「自費篩檢會很貴」。

根據邱豑慶醫師提供的網友私訊截圖，網友寫道「我5/20從美國返台的彰化人，為了避免接觸家人，選擇住在防疫旅館，但5/22就接到彰化衛生局電話，詢問5/24要不要前往醫院篩檢，需負擔掛號費。」網友反問「要怎麼去醫院？有專車載嗎？」沒想到對方回覆「專車已經安排滿了，要請家人載。」甚至還補充「不篩的話，自費篩檢會很貴。」

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網友接著表示「我住防疫旅館就是為了避免和家人接觸，請家人載有點奇怪吧？」但因為對方沒有正面回覆，該名網友後來選擇不去篩檢，表示自己當時沒想太多，以為全台都是這樣，是直到新聞爆出來才驚覺自己有遇過這種狀況。

邱豑慶接到網友私訊後，也提出自己的質疑。他首先提到「這個台灣篩檢協會的理事長，和彰化衛生局長同名同姓？這協會裡面理事有一堆彰化衛生局的職員，甚至兩位理事是彰化衛生局的約聘人員。」、「然後全台灣這麼多縣市，就這樣獨獨一個彰化縣衛生局拼命的推普篩。」

更直批彰化衛生局「反而要求她家人去把她從防疫旅館接出來，是想傳染誰？想造成什麼破口？想要消化什麼快篩試劑？想要推廣什麼篩檢學會？還是想做什麼大型人體研究嗎？」、「甚至還用話術，#妳現在不去篩檢之後自費會很貴，#鼓吹她務必快點叫家人送她去篩檢。」粉專文章一出，也引來不少網友回應和分享，紛紛認為彰化衛生局要求檢疫者請家人載到醫院相當不妥當。

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