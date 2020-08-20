陳時中動怒原因曝光　沈富雄六點分析：手段拙劣！

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

彰化縣衛生局主動採檢，意外發現無症狀確診者，遭到政風處調查引發議論，指揮官陳時成為眾矢之的。對此，前民進黨立委沈富雄在臉書上分析陳時中動怒的原因，直言「手段拙劣」，讓原先的一身光環一下子掉漆。

沈富雄表示，表面上陳時中依然一派低調沉穏，其實已經動了氣，甚至啟動政風單位調查下屬，國人看了大都霧煞煞。因此，陳時中提出以下六點分析陳時中為何生氣。第一，「陳時中到底在氣誰？」不只氣彰化縣衛生局長葉彥伯，應該還包括他背後的台大公衛幫。

第二，「陳時中在氣什麼？」氣葉彥伯及台大公衛幫喋喋不休，一直聲稱不全面普篩，會有漏網之魚，形成「潛在」的社區感染源。

第三，「葉彥伯篩自美返國的居家隔離男孩有違法嗎？」陳時中說居家隔離的人不可以去醫院接受篩檢，也不可以有人主動找他篩檢，葉彥伯則說一切依法定程序，關鍵在男孩是主動還是被動求醫，如屬被動，有無充分告知及填具同意書。他如果沒有症狀，是不可以求醫的。

第四，葉彥伯說「防疫是地方職責」，但有關新冠病毒的防疫是全國一條鞭，陳時中說的算，司令官美其名曰，「上下一條心」。

第五，「為何要動用政風單位調查？」陳時中飽受各方酸語，說台灣確診案少，是他吃案，因此他啟用第三公正單位進行調查可避免「吃案」之慮，這一點陳時中的邏輯是不通的，因為「彰化葉彥伯事件」與吃案無案，本質上是給中央多了一案。

第六，陳時中自曝彰化已經自行篩檢三位數，而呈陽者只不過1人；這一段酸語不知陳時中想表達的是什麼？首先，1/999是很低嗎？如果是隨機取樣，全台就是23000人，當然這是不可能的，因為彰化衛生局的取樣偏重高風險群。所以陳時中不必高興也不必擔心，其次，全台沒有疫情，漏網之魚極少，全國進行普篩不會有結果。同理，陳秀熙教授及葉彥伯同時進行的萬人抗體篩檢也注定是白忙一陣。

沈富雄認為，陳秀熙及葉彥伯團隊先有不正確的假說，然後擅自進行一場不被中央認可而且不會有結論的篩檢，動機不惡但手段拙劣，而陳時中遇到這種狀況，大可心平氣和好好與下屬溝通，何苦官威十足，既動氣，又耍威，讓原先的一身光環一下子掉漆。