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南韓防疫失速！「愛心教會」累積632人染疫刷新高　當局：恐再爆大流行

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▲▼教會群聚感染，導致南韓疫情失控，圖為首爾汝矣島純福音教會。（圖／達志影像／美聯社）

▲教會群聚感染，導致南韓疫情失控，圖為首爾汝矣島純福音教會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情近幾日極為嚴峻，恐引爆第二波流行潮！根據南韓防疫當局統計數據，今（19）日上午10時通報297名新增病例，再度創下3月初大邱、慶北「新天地教會」大批群聚感染潮後，5個多月以來的歷史新高。其中位於首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）至19日0時，便暴增138人確診，累計457名病例；截至中午12時人數持續爆增，累計623人確診。

此次「愛第一教會」群聚感染，因信徒大多來自南北各地，加上教會有意對外界隱匿疫情、造假信徒名單，並發送簡訊教唆勿前往醫院檢查，導致此次疫情在南韓全境遍地開花，除首爾、京畿道、仁川等首都圈地區外，還包括釜山、江原道、光州、全羅南北道、世宗、忠清南北道、大邱、慶尚北道等。

▲▼南韓首都圈地區，禁止民眾前往現場觀看職業運動賽事。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首都圈地區，禁止民眾前往現場觀看職業運動賽事。（圖／達志影像／美聯社）

其中，病毒擴散至各地，導致首爾市蘆原區的安條克教會（안디옥교회）、樂天家庭購物新韓生命保險電話客服中心、農協銀行電話客服中心、K國民儲蓄銀行客服中心、新心療養醫院、首爾市江東區岩寺洞老人訪問照護療養中心等場所皆發生感染案例。

另外，京畿道加平郡的陸軍部隊，傳出其中一支「第3輸送教育連隊」出現共累計7人確診，其中在營隊內經營軍隊裝備商店的民間人士，在參與「愛第一教會」的禮拜活動後確診，病毒傳播給曾與之接觸的士兵，其他1500多名士兵皆已接受PCR檢查。

▲▼首爾中浪區一間星巴克，收起多張椅子，實施社交防疫距離守則。（圖／CFP）

▲首爾中浪區一間星巴克，收起多張椅子，實施社交防疫距離守則。（圖／CFP）

而位於京畿道坡州市的星巴克咖啡廳野塘分店在12日出現首宗感染案例後，16日晚間6時便傳出40名顧客群體感染，截至目前共累計49人感染。根據《朝鮮日報》，專家研判是店內空調所致。

《韓聯社》指出，在「愛第一教會」確診信徒中，至少有10多人曾參與8日景福宮附近的集會、以及15日光化門附近的示威集會活動；其中，主導牧師全光焄（전광훈）在該日故意於活動中脫下口罩、高聲喊話與祈禱、唱聖歌，還將麥克風遞予他人，17日宣告確診。

隨著疫情快速擴散，京畿道知事李在明（이재명）也在昨（18）日發佈行政命令，規定京畿道居民不管室內、室外，皆須義務配戴口罩，違者可處300萬韓元以下罰金。

▲▼南韓國務總理丁世均宣布提升防疫警戒措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國務總理丁世均宣布提升防疫警戒措施。（圖／達志影像／美聯社）

而南韓國務總理丁世均（정세균）早在16日便針對首都圈地區，將「社交防疫距離」提升至第2階段，禁止教會面對接觸禮拜以及各種宗教活動，禁止室內50人或室外100人以上聚集，禁止前往現場觀看各種運動賽事，關閉博物館、圖書館、美術館等公立公共場所，關閉網咖與酒店、自助餐廳，並實施一定比例的校園遠距教學。

中央災難安全對策本部第一總括協調關金剛立（김강립）在19日例行記者會上警告，短短6天以內便累積超過1千多名新增病例，此次疫情很有可能在全國各地擴散，造成新一波大流行，提醒民眾務必遵守防疫守則。

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