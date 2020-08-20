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全美第一家公司市值破2兆！蘋果CEO庫克身價首度飆到10億

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▲▼ APPLE 蘋果 。（圖／路透社）

▲蘋果股價比3月時翻了一倍。（圖／路透社）

文／中央社紐約19日綜合外電報導

蘋果公司今天成為美國第一家市值達到2兆美元的上市公司，再度凸顯出科技巨擘因新冠肺炎疫情升溫而受益。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，蘋果公司股價昨天收在462.25美元，今天盤中超越467.77美元門檻，市值來到2兆美元大關。

法新社報導，蘋果公司在2018年成為第一家市值破1兆美元的科技巨擘。其他科技公司如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet隨後跟進，現在這些公司的市值全都超過1兆美元。

蘋果股價從3月低點攀漲約一倍左右，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）估算，這項驚人的表現助執行長庫克（Tim Cook）身價首度觸及10億美元。

▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲庫克持有84萬7969股蘋果股票，相當於蘋果0.02%的股權。（圖／路透社）

由於防疫封鎖令導致需求強勁，也讓其他大型科技公司有好表現，但蘋果藉由販售穿戴式裝置和平板電腦成績亮眼，加上新應用程式App和服務取得進展，讓它更勝對手一籌。

顧問公司Techsponential分析師格林加特（Avi Greengart）說：「蘋果藉由打造出環環相扣的產品和補強的服務，在建立自己的平台方面極為成功，緩和iPhone銷售已達高峰的事實。

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