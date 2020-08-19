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蘋果新專利！未來Mac可在休眠狀態下持續執行任務

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▲▼Mac電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果一直在研究如何讓電腦於睡眠模式下持續響應網路請求並執行一些低功耗任務。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果一直在研究如何讓電腦於睡眠模式下持續響應網路請求並執行一些低功耗任務，以使設備更省電及便利，而蘋果的一項新專利「在待機狀態下控制電腦系統」即揭示了這種可能，旨在使遠程設備在的情況下執行任務。

《AppleInsider》報導，目前蘋果的Mac電腦都可用來當作家庭伺服器使用，並有著可透過網路喚醒的機制，這意味著，設備可在此前一直處於低功耗或者睡眠模式，直到用戶喚醒為止。不過當用戶透過虛擬網路連回這台設備時，通常也會將螢幕點亮，不僅衍伸出一些隱私問題，更有浪費電的疑慮。

而蘋果最新專利「在待機狀態下控制電腦系統」則可使遠端設備在待機情況下執行任務。蘋果在專利文件中寫道，當今使用的電腦通常都有著可供設備或系統進行有線或無線連網的網路介面，可以響應實際操作及遠程輸入，「後者可使的功能允許遠程播放聲音，定位電腦等。」

如果設備較小，則其電池通常也相對較小，蘋果的想法可使正處於休眠的設備在剩餘電量下執行小型任務。不過隨著蘋果計畫使設備有效地在休眠狀態下執行大量任務，蘋果的目標進一步擴大。

該專利寫道，在待機狀態下執行的任務包括將一個或多個文件上傳至遠端電腦系統、從遠端電腦系統下載一個或多個文件、從電腦上刪除一個或多個文件及於電腦系統檢查記憶體等。這意味著，作為伺服器運作的設備能不斷響應任務且無須從休眠狀態下啟動。

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