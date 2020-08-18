Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

▲蘋果稍早發出聲明回應稱，絕對不會給予Epic Games破例優待。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果與遊戲開發商Epic Games間的衝突持續升溫，面對Epic Games的動作頻頻，蘋果稍早也強硬回應，絕對不會為Epic Games破例，「我們認為他們把商業利益置於保護我們客戶的指導方針之上是不正確的。」

Epic Games日前悄悄為旗下熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）導入了由Epic Games平台直接付費選項，以繞過蘋果、Google等平台的「抽成」。上周，蘋果以違反平台規範為由，將《要塞英雄》遊戲自App Store下架，Google也隨即跟進。

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

今（18）日凌晨，Epic Games於官方推特推文稱，蘋果威脅將於8月28日撤銷Epic的iOS、Mac開發人員工具權限，這意味著，Epic將無法再發布新遊戲或更新現有遊戲。對此，蘋果於稍早蘋果釋出聲明，稱Epic「自己創造的問題」其實很容易解決，「如果他們提交App更新，使其恢復至他們已經同意並適用於所有開發人員的準則，則可以輕鬆解決。」

蘋果於聲明中強硬表示，不會為Epic破例，「因為我們認為他們把商業利益置於保護我們客戶的指導方針之上是不正確的。」

為反擊App Store及Play Store的做法，Epic Games上週不僅向蘋果及Google提告，還發布了一支嘲諷蘋果的短片，片名為「1989」，翻玩蘋果1984年經典的麥金塔電腦廣告。

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