Epic Games恐遭拔開發權限　蘋果強硬聲明：絕不破例

▲蘋果稍早發出聲明回應稱,絕對不會給予Epic Games破例優待。(圖/路透社)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果與遊戲開發商Epic Games間的衝突持續升溫,面對Epic Games的動作頻頻,蘋果稍早也強硬回應,絕對不會為Epic Games破例,「我們認為他們把商業利益置於保護我們客戶的指導方針之上是不正確的。」

Epic Games日前悄悄為旗下熱門遊戲《要塞英雄》(Fortnite)導入了由Epic Games平台直接付費選項,以繞過蘋果、Google等平台的「抽成」。上周,蘋果以違反平台規範為由,將《要塞英雄》遊戲自App Store下架,Google也隨即跟進。

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8